Netflix tiene este 6 de mayo dos nuevos contenidos para sus suscriptores. Se trata de dos documentales de diferente género, pero que son igual de interesantes, para aquellos que les interesa conocer de historias reales. Prepara tu espacio en la comodidad de tu casa y después de tus actividades cotidianas, disfruta de tu tiempo de esparcimiento audiovisual.

Cuenta Atrás: Rousey vs. Carano, un documental de deportes

Es una serie documental deportiva que ya está disponible en Netflix. Acompaña a las leyendas de la MMA Ronda Rousey y Gina Carano en su entrenamiento para volver a la jaula el 16 de mayo, donde se enfrentarán en un combate imperdible que lleva años gestándose. Tim Mullen y Jackie Decker están a cargo de la dirección de esta serie, mientras la narración en inglés es de Uma Thurman.

Los peores ex del mundo: Temporada 2. ESPECIAL/NETFLIX.

Los peores ex del mundo: Temporada 2

Es una serie documental que estrena su segunda temporada en Netflix. La entrega de cuatro episodios llega con más relatos estremecedores de traición, violencia y engaño que, a través de testimonios atrapantes, grabaciones de cámaras corporales y recreaciones animadas, dejan al descubierto algunas de las relaciones y ex más monstruosos que nadie imaginaría.

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