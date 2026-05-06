BTS se reúne con Sheinbaum: ¿A qué hora verlos en el balcón de Palacio Nacional?

Durante la mañana de este miércoles, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que recibirá a la famosa banda surcoreana BTS en Palacio Nacional, por lo que rápidamente miles de fanáticos del grupo se movilizaron hacia el Zócalo capitalino con la esperanza de poder ver a sus ídolos.

La mandataria señaló que la reunión es resultado de la comunicación con el Gobierno de Corea del Sur, luego de lo ocurrido con la empresa Ticketmaster en la venta de boletos para sus conciertos en México.

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Así, esta tarde, el Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en uno de los puntos más destacados ante un inusual escenario que mezcla a una de las agrupaciones más influyentes de la música actual con la política mexicana.

¿A qué hora se llevará a cabo la reunión de BTS con Claudia Sheinbaum?

La esfera pública en México experimenta una jornada de alta expectativa tras el anuncio oficial de la visita de la agrupación surcoreana BTS a Palacio Nacional.

Durante la conferencia matutina de este miércoles 6 de mayo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que recibirá a los integrantes de la banda en punto de las 17:00 horas (tiempo del centro).

Este encuentro se produce en el marco de la gira internacional "ARIRANG" y tiene como propósito fundamental estrechar los vínculos de amistad y cooperación cultural entre México y Corea del Sur.

Seguridad en el Zócalo capitalino para el saludo presidencial con BTS

Ante la creciente concentración de seguidores en la Plaza de la Constitución, la jefa del Ejecutivo informó que se habilitará un balcón del recinto histórico (específicamente un balcón lateral y no el principal) para que los músicos puedan saludar a quienes se encuentran en el exterior.

"Hoy viene el grupo BTS aquí a Palacio Nacional en la tarde... podemos abrirles un balcón a un lado para que saluden, porque es algo bonito de amistad", señaló la mandataria, subrayando que la decisión busca garantizar el orden y permitir que el público participe de este momento de forma segura. Esta visita oficial ocurre de manera previa a sus presentaciones programadas en el Estadio GNP Seguros.

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Según los protocolos de comunicación de la Presidencia, se ha dispuesto un operativo especial en las inmediaciones de Palacio Nacional para gestionar el flujo de personas , asegurando que la actividad se desarrolle sin contratiempos antes del encuentro privado entre los artistas y la mandataria, quien agradeció públicamente las gestiones realizadas por el gobierno surcoreano para concretar esta visita.

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