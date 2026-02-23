Vuelos a Guadalajara y Puerto Vallarta se restablecen a más tardar el martes: Sheinbaum

Durante la conferencia de prensa matutina de este 23 de febrero, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que será a más tardar el día de mañana martes cuando queden completamente restablecidos los vuelos que se vieron suspendidos en los aeropuertos de Guadalajara y Puerto Vallarta, que se vieron afectados por los actos violentos derivados del operativo de captura y caída de Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", líder del Cartel Nueva Generación.

"Se suspendieron algunos vuelos de manera preventiva por las propias aerolíneas, particularmente a Puerto Vallarta, y esperamos que en el transcurso del día de hoy, a más tardar mañana, pues ya se restablezcan todos los vuelos. Es importante esta información para que la tengan todas y todos", explicó la presidenta.

Sheinbaum Pardo afirmó también que se mantiene estrecha coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SyCT), a través de su titular, Jesús Esteva Medina, con quien se confirmó que todas las carreteras ya han sido reabiertas a la circulación. "Todas las carreteras hoy están libres, no hay algún problema, ya se puede circular", afirmó Sheinbaum Pardo.

Además, dijo, se ha mantenido coordinación con la titular de la Comisión Federal de Electricidad, Esther Calleja Alor, para dar seguimiento a los reportes de cortes de suministro de energía eléctrica derivados de las situaciones de violencia registradas el domingo.

La presidenta afirmó, a la par del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, que se mantiene la operación del Gabinete de Seguridad Federal, donde se realiza el seguimiento de la situación de seguridad en las entidades donde se presentaron los bloqueos y actos de violencia, y se continuará informando a través de los canales oficiales sobre el restablecimiento de actividades.

De esta forma, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que suman ya 70 personas detenidas en siete entidades, entre ellas, por supuesto, Jalisco. Al momento, afirmó la autoridad, la situación se encuentra bajo control "y está garantizada la seguridad de la ciudadanía".

El gabinete afirmó que mantiene presencia permanente en las zonas afectadas para consolidar el regreso a la normalidad, e hizo un llamado a la población a mantener la calma, informarse solo mediante canales oficiales "y confiar en que las instituciones del Estado trabajan de manera coordinada para preservar la paz y la seguridad de todas y todos".

"Como parte del trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad y con el objetivo de seguir construyendo una Paz Duradera, se llevó a cabo una operación encabezada por Defensa y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades federales y estatales, que permitió dar un golpe certero a una organización internacional del crimen organizado, principal responsable de generar violencia en el país y de cometer delitos como homicidio, tráfico de drogas, extorsión, secuestro y ataques armados contra autoridades", aseveró el gabinete a través de su cuenta oficial de X, donde continuará informando a la población sobre el seguimiento de las operaciones.

AO

