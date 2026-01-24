Pese a que en la página de Ticketmaster en este momento todavía es posible ingresar a la fila virtual de compra para dos de las tres fechas agendadas por BTS en la Ciudad de México, los usuarios reportan un sold out "virtual" luego de que solo queden disponibles espacios para discapacitados.

Luego de una exitosa preventa para ARMY, este sábado 24 de enero se pusieron a disposición los boletos en venta general para el resto de fanáticos. En ambas ocasiones, la disponibilidad en el Estadio GNP Seguros se agotó rápidamente.

A través de redes sociales, usuarios compradores mostraron su molestia en ambas fechas por supuestas fallas en la plataforma e incluso algunos más denunciaron el uso de precios dinámicos.

Ante la escasez de boletos, las plataformas de reventa comenzaron a ofertar espacios para los conciertos. Tal es el caso de StubHub International en el que se pueden acceder a boletos de diversas fechas agendadas por BTS en su tour mundial.

¿Cuánto cuestan en reventa los boletos para BTS México?

Para la fecha del jueves 7 de mayo de 2026 los precios más bajos van desde los 18 mil 753 pesos para la zona Naranja C l a cual se encuentra en la cabecera superior y es uno de los asientos más lejanos al escenario principal. Pero si eso suena excesivo, los precios más caros sobrepasan los 434 mil 103.

Por otro lado, la fecha del sábado 9 de mayo es la más barata de las tres. Sin embargo, el ahorro no va a ser sustancial, pues la misma zona Naranja C tiene un precio de 16 mil 149 pesos para lo más barato, mientras que lo más caro se encuentra en 129 mil 521 pesos para la zona Platino 1.

Por último, para el concierto del 10 de mayo, los precios van desde los 16 mil 843 hasta los 118 mil 76 pesos.

