Este domingo llega acompañado de mensajes importantes para cada signo del zodiaco. A través de la lectura del tarot, Mhoni Vidente revela lo que marcan las energías del Universo para este cierre de semana, junto con números que pueden atraer la buena fortuna.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

El ámbito sentimental cobra relevancia. Es un día ideal para fortalecer la relación de pareja y reconectar emocionalmente. Para quienes están solteros, las cartas señalan la llegada de alguien especial.

Números de la suerte: 08 y 23

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Se presentan avances favorables en el plano laboral, incluso la posibilidad de obtener ese empleo que tanto deseabas. Se recomienda mantener el autocontrol para evitar conflictos innecesarios.

Números de la suerte: 10 y 14

Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

La suerte y la abundancia te acompañan. Es importante alejarte de personas con actitudes negativas. Además, una oportunidad de trabajo podría aparecer de manera inesperada.

Números de la suerte: 18 y 22

Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Hay asuntos pendientes que requieren atención. Confiar en tu intuición será clave, ya que se abren nuevas oportunidades que pueden beneficiarte si actúas a tiempo.

Números de la suerte: 04 y 25

Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Te encuentras en una etapa decisiva. La carta de “La Justicia” te impulsa a buscar la verdad y a dejar atrás el miedo a tomar decisiones importantes, priorizando tu bienestar personal.

Números de la suerte: 21 y 23

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

La fortuna y el dinero fluyen con mayor facilidad, aunque las cartas aconsejan tomar decisiones firmes para avanzar. Mantener pensamientos positivos favorecerá la abundancia.

Números de la suerte: 19 y 24

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

La carta de “El Mundo” indica que vas por el camino correcto. Pronto podrías recibir noticias que te sorprenderán y confirmarán tus avances.

Números de la suerte: 06 y 13

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Se recomienda discreción al compartir metas y proyectos, ya que podrían surgir traiciones. El Universo escucha tus peticiones y algunos sueños podrían comenzar a cumplirse.

Números de la suerte: 05 y 30

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Es momento de renovar energías. Aceptar un viaje o una nueva propuesta laboral traerá cambios positivos. Dejar atrás un amor del pasado permitirá la llegada de alguien nuevo.

Números de la suerte: 17 y 31

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

El día estará marcado por el trabajo y las responsabilidades académicas. Aprender a confiar en las personas correctas y soltar vínculos que no aportan será fundamental.

Números de la suerte: 06 y 30

Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

La buena suerte y la energía positiva te impulsan a avanzar. Es recomendable cuidar tu salud y retomar la actividad física, ya que el estrés podría afectar tu bienestar.

Números de la suerte: 03 y 29

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Las cartas aconsejan mayor control emocional para evitar conflictos. Es importante definir tus objetivos y no dejarte influir por opiniones externas.

Números de la suerte: 12 y 17

Con información de Mhoni Vidente

BB