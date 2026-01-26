La reciente entrega de los SOCIALITEEN AWARDS 2025, organizada por la revista Socialiteen en la Ciudad de México, colocó a Mariana Botas en el centro de la conversación digital. La actriz fue reconocida con el galardón a “Influencer viral del año”, distinción que rápidamente generó debate en distintas plataformas.

Tras anunciar su triunfo, Botas compartió fotografías y mensajes de agradecimiento en sus redes sociales, donde recibió muestras de apoyo tanto de seguidores como de colegas del medio artístico. No obstante, la reacción del público fue diversa y, en muchos casos, crítica. En espacios como X y TikTok comenzaron a circular comentarios que cuestionaban la validez del reconocimiento y el alcance de la actriz como creadora de contenido.

Mariana Botas es expuesta en redes

Entre las expresiones más repetidas se leyeron frases como “Lo compró” y “¿Quién la considera viral?”, utilizadas por usuarios que pusieron en duda los criterios de selección del premio. Algunos mensajes incluso ironizaron sobre el proceso de votación y la medición del impacto digital, alimentando una discusión más amplia sobre la legitimidad de este tipo de galardones.

El señalamiento hacia Mariana Botas destacó por su intensidad en comparación con otros ganadores de la noche, quienes también enfrentaron críticas, aunque en menor medida. Para parte de la audiencia, su presencia en la ceremonia resultó sorpresiva, ya que su actividad como influencer no suele aparecer entre los perfiles con mayor alcance en rankings especializados.

La polémica también se vio reforzada por el contexto reciente de la actriz, quien continuó siendo tendencia tras su participación en “La Casa de los Famosos México 3”. Varios usuarios retomaron ese antecedente para cuestionar el reconocimiento, señalando que el premio abría una conversación sobre la transparencia y los parámetros utilizados para elegir a los ganadores en categorías digitales.

Algunos comentarios señalaron: “Nadie conocía sus videos hasta hoy”, mientras otros recurrieron a la sátira para referirse al supuesto proceso de selección. A pesar de ello, los defensores de Botas destacaron su trayectoria artística y su interacción constante con el público en redes sociales, argumentos que no lograron frenar del todo la percepción negativa que predominó durante varias horas.

El antecedente de su paso por el reality de Televisa también influyó en la reacción del público. Durante la tercera edición de La Casa de los Famosos México, la actriz enfrentó críticas por conflictos con otros participantes, estrategias consideradas poco efectivas y la falta de alianzas sólidas. Estas circunstancias derivaron en una eliminación temprana tras votaciones desfavorables.

Durante su estancia en el programa, algunos de sus compañeros la señalaron por actitudes que calificaron como “doble cara”, lo que afectó su imagen ante la audiencia. Aunque al salir del reality Botas expresó agradecimiento por la experiencia y el aprendizaje obtenido, las críticas en redes sociales continuaron, sumándose ahora a la controversia generada por su reciente reconocimiento como influencer.

