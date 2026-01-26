Markitos Toys habla en redes sociales sobre sus acusaciones

Este domingo 25 de enero de 2026, Markitos Toys abrió un live en el que rompió el silencio respecto a las múltiples acusaciones que rondan su figura en las que se le señala de supuestos nexos con el crimen organizado y el enriquecimiento ilícito. Esto en un contexto en el que se han presentado diversos ataques contra su familia entre los que se encuentra el asesinato de su hermano.

El influencer utilizó la plataforma Kick para explicar su situación luego de una supuesta huida del país en medio de una oleada de violencia que atraviesa Sinaloa. Markitos Toys ha estado en más de una ocasión al centro que se encuentra en disputa interna en el Cártel de Sinaloa entre Los Chapitos y La Mayiza.

Aproximadamente hace un año, Marco Eduardo Castro Cárdenas apareció señalado en una serie de volantes que fueron arrojados en Culiacán, ahí se le acusó de ser un lavador de dinero así como un aliado de la facción liderada por Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar.

Ante ello, el creador de contenido dijo lo siguiente:

“En ese folleto no solo me involucraron a mí, también a mis hermanos y a mi hermana... Yo no soy culpable del problema que está pasando en Sinaloa, ni en el país... Todo eso que se ha dicho de mí y de mi familia es falso, totalmente falso. Yo no soy eso (…) Yo no tengo nada que ver con eso, nada”. Así mismo, el creador de contenido dijo que había sido señalado por sostener amistades con ciertas personas, pero aclaró que las personas pueden trabajar como quieran trabajar y la amistad no necesariamente lo responsabiliza de sus acciones.

“Si tú tienes un amigo que, que trabaje como él quiera trabajar y él tiene un problema, ¿ya tú también por ser amigo entras en ese problema? Se me hace muy mala onda”, dijo.

Con respecto a la salida del país, Markitos Toys declaró: "no me ando escondiendo de nadie; me ando cuidando" luego de los múltiples ataques que han recibido personas y propiedades vinculadas con su familia, entre los que destaca el fallecimiento de su hermano, el incendio de la casa de sus padres y el robo de una camioneta.

Te puede interesar: Profeco revela cuál es el supermercado más económico de Jalisco

Incluso habló por primera vez del asesinato de su hermano. Visiblemente afectado condenó la forma en que le quitaron sus sueños.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OB