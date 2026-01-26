Carlos Trejo tilda de cobarde a Alfredo Adame y lanza crítica a De Nigris

Una vez más, Carlos Trejo se lanzó contra Poncho de Nigris y Alfredo Adame, encendiendo viejas rivalidades. Lo hizo en el programa "SNSerio".

En el programa, conducido por Gabo Ramos y Danik Michell, Trejo arremetió contra De Nigris y no tuvo reparo en calificar los eventos de combate que organiza el regiomontano como simples "montajes".

Y reafirmó: "Son espectáculos mediáticos sin fondo real", dejando claro que, para él, Ring Royale, que se realizará el próximo 15 de marzo, es una tomadura de pelo.

Estas peleas se realizarán en la Arena Monterrey con duelos como Abelito vs. Bull Terrier y Karely Ruiz vs. Marcela Mistral, entre otros.

El llamado "Cazafantasmas" también fue directo contra Adame, a quien llamó "cobarde" y durante su intervención, dejó claro su punto de vista sin filtro.

"Sigue evadiendo el compromiso; mientras no quite esos papeles, seguirá demostrando el miedo que me tiene", dijo Trejo al hablar del actor, su eterno némesis.

