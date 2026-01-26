Revelan pistas de la nueva entrega de "The Batman", con Robert Pattinson

A más de tres años de ver la luz, "The Batman", protagonizada por el actor Robert Pattinson, hay una presión de los fans por ver la segunda parte que se especula se lanzará el 1 de octubre de 2027. El cineasta James Gunn, a la cabeza del universo de las películas de DC, ha pedido paciencia por el retraso.

Por lo pronto, el director del filme Matt Reeves y el coguionista Mattson Tomlin ya completaron el guión de "The Batman II", pero sitios especializados han hecho teorías sólidas sobre la historia con las pocas fugas de información que hay sobre el nuevo filme, y aquí te mostramos las más destacadas.

Posibles pistas para la nueva entrega de “The Batman”

1. El Dos Caras podría ser Sebastián Stan

"Del Soldado del Invierno" a ser "El Caballero Blanco" de Ciudad Gótica. The Hollywood Reporter confirmó su participación dando vida a Harvey Dent/Dos Caras. Aunque muchos especulan que podría ser el villano de la cinta, la trama podría dar un interesante giro; su incursión da mucho sentido a las teorías.

2. ¿Y dónde quedó Ciudad Gótica?

Las hipótesis mencionan que la cinta no arrancaría presentando al nuevo villano, sino que continuaría con los estragos en la ciudad de Batman. Se centrará en el juicio de "Riddler, El Acertijo", por los eventos que devastaron Ciudad Gótica y el encargado del juicio será Harvey Dent, abogado del lado de la ley, pero el juicio haría dudar sus valores. Su importancia sería en el rol político.

3.The Hush (Dr. Thomas Elliot)

La cinta animada retoma ciertos aspectos de los cómics. Su intervención se daría cuando Gotham City está en un absoluto caos. Y aquí es cuando la persona detrás de la mirada perturbadora tiene un elaborado plan de venganza contra Bruce Wayne. El personaje es la némesis, con alta inteligencia, conocimiento no para derrotar a Batman, sino a Bruce.

4. El Acertijo y la identidad del Hombre Murciélago

Otra de las teorías se pregunta si para la segunda parte volverán a utilizar el recurso de que el villano conoce la identidad de Bruce Wayne. En The Batman se dejó la duda de que El Acertijo, ya estando en la cárcel, supo la identidad del Hombre Murciélago, por lo que, en la segunda parte, The Hush confirmaría la identidad secreta, pero no lo divulgaría, porque desea romper moralmente a Batman.

5. El Joker y Barry Keoghan

Aunque sólo apareció en los últimos minutos de la primera parte, el actor dejaría ver parte de su potencial en la secuela. Se menciona que su participación sería como un Hannibal Lecter (El silencio de los inocentes), un sicópata brillante ayudando a Batman a entrar en la mentalidad del gran villano porque, desde su perspectiva, solo El Guasón tiene el derecho de acabar con Batman. Hay quienes debaten aún esta teoría.

6. Scarlett Johansson; ¿asesina desquiciada o interés amoroso?

El director Matt Reeves confirmó su participación, pero hay tres variables: La primera es que ella sería el nuevo interés amoroso de Batman; una segunda es que daría vida a Andrea Beaumont, una justiciera asesina y antigua pareja amorosa de Batman. La tercera opción es que sería Gilda Dent, un personaje que comete retorcidos asesinatos bajo el nombre de Holiday, con el objetivo de que su marido, Harvey Dent, deje de investigar y vuelva a casa.

AO

