Kanye West pide perdón por comentarios discriminatorios

Esto dijo Ye sobre su pasado y su estado de salud

Por: EFE

Así pidió disculpas Ye varios meses después de sus polémicos comentarios discriminatorios. AP / ARCHIVO

A través de un comunicado difundido por la página publicitaria en el Wall Street Journal, Kanye Weste pidió perdón por sus comentarios antisemitas y los atribuyó a su trastorno bipolar.

En su carta publicada en una página completa de la edición impresa del Wall Street Journal, West, que en 2021 se cambió legalmente de nombre a Ye, atribuyó sus comentarios antisemitas a un trastorno bipolar tipo 1, que vincula a una lesión cerebral sufrida en un accidente de coche hace veinticinco años.

"En ese estado fracturado, me incliné hacia el símbolo más destructivo que pude encontrar, la esvástica, e incluso vendí camisetas con ella. Me arrepiento y nada me excusa de lo que hice. No soy nazi ni antisemita, amo a los judíos", expresó el artista.

Ye escribió que cayó en un "episodio maníaco de cuatro meses de comportamiento psicótico, paranoide e impulsivo" a principios de 2025, que "destruyó" su vida y, "a medida que la situación se convirtió en insostenible, había momentos que no quería estar aquí", relató.

El artista agregó que su esposa, Bianca Censori, le animó a "finalmente buscar ayuda" y que ha encontrado " un nuevo punto de partida y un nuevo equilibrio gracias a un régimen eficaz de medicación, terapia, ejercicio y vida saludable".

En ocasiones anteriores, Ye había declarado públicamente no tener trastorno bipolar, sino haber estado diagnosticado con autismo.

En los últimos años, Ye ha causado polémica con declaraciones antisemitas y racistas; por ejemplo, en una serie de publicaciones en X el año pasado dijo ser nazi y elogió a Adolf Hitler.

El controvertido cantante estadounidense lo catalogó hoy de "comportamiento imprudente" y se disculpó: "No pido simpatía, espero ganarme el perdón".

Precisamente ese tipo de comentarios lo sumieron en una crisis reputacional casi permanente y llevaron a que la marca deportiva Adidas rompiera en 2022 un contrato para comercializar sus productos de la marca Yeezy.

En su carta, Ye también pidió perdón hoy a la comunidad negra, a la que agradece su apoyo en los "buenos y malos momentos, y tiempos más oscuros", y a la que dice haber "decepcionado". 

