Conciertos en Guadalajara: Cartelera del 26 al 31 de enero

Guadalajara se prepara para arrancar la última semana de enero con una agenda musical que promete ser tan emocionante como diversa. Con conciertos que van del metal extremo al pop alternativo, pasando por la música grupera, tropical y espectáculos especiales , la capital jalisciense volverá a vibrar con cada acorde y cada aplauso.

La Perla Tapatía se ha consolidado como uno de los lugares más importantes de la música en vivo en México. Sus múltiples recintos, teatros y foros no solo albergan grandes producciones, sino que se han convertido en puntos de encuentro entre fans y artistas nacionales e internacionales de todos los géneros.

Por ello, semana tras semana, Guadalajara destaca como uno de los destinos más atractivos para quienes disfrutan de la música en directo. Su cartelera de eventos y conciertos no deja de crecer, ofreciendo experiencias únicas tanto para quienes buscan nuevas propuestas como para quienes prefieren reencontrarse con clásicos de siempre.

Y ya sea que prefieras asistir solo, en pareja o con amigos, esta última semana de enero llega cargada de opciones imperdibles que convertirán cada noche en una celebración sonora. A continuación, te presentamos la cartelera de conciertos en Guadalajara del 26 al 31 de enero, para que no te pierdas ninguno.

Cartelera de conciertos en Guadalajara del 26 al 31 de enero

La actividad musical comienza el 28 de enero de 2026, cuando Rivers of Nihil llegue al C3 Stage a las 18:30 horas. La banda estadounidense de metal progresivo ofrecerá un show marcado por su sonido técnico, agresivo y experimental , ideal para los seguidores de propuestas intensas y complejas.

El 30 de enero de 2026, la música regional mexicana tomará protagonismo con la presentación de Inquietos del Norte en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas. La agrupación promete una noche llena de clásicos, sentimiento y tradición norteña, con boletos que van de 400 a 2 mil 100 pesos.

Ese mismo día, pero más temprano, el 30 de enero de 2026, la banda de pop alternativo Saint Motel s e presentará en el C3 Stage a las 19:00 horas, llevando al escenario su característico estilo energético y visual, en un concierto que combina ritmo, baile y una propuesta sonora moderna.

También el 30 de enero de 2026, La Única e Internacional Sonora Santanera llegará a la Arena Guadalajara a las 21:00 horas , ofreciendo un espectáculo cargado de ritmo tropical y grandes éxitos que han marcado generaciones. Los precios para este concierto oscilan entre 440 y 2 mil 322 pesos.

La agenda continúa el 31 de enero de 2026 con Leyendas Gruperas – Yonic’s, Freddy’s & Muecas, quienes se presentarán en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas. El show reunirá a tres referentes del género grupero en una velada nostálgica y romántica, con entradas disponibles de 400 a 2 mil 440 pesos.

Más temprano, el 31 de enero de 2026, el Teatro Diana será sede de The Originals Brainrots Italianos “El Show”, que comenzará a las 18:30 horas. Este espectáculo ofrece una propuesta distinta que mezcla entretenimiento y música, con boletos que van de 350 a mil 200 pesos.

Finalmente, la semana cerrará con broche de oro el 31 de enero de 2026, cuando Chelo presente “El adiós de una grande” en la Arena Guadalajara a las 20:30 horas. Será una noche emotiva en la que la cantante se despedirá del público con un recorrido por los temas más emblemáticos de su carrera, con precios que van de 565 a 4 mil 014 pesos.

