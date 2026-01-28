Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian que esperan a su segundo hijo

Celebrando su tercer aniversario de bodas, la pareja conformada por el cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira anunció este miércoles la llegada de su segundo hijo. A través de sus redes sociales, ambos compartieron una publicación en la que se mostraron felices y emocionados por recibir al que se convertirá en el hermano menor de Marquito , el primer hijo de la pareja

La pareja, que contrajo nupcias el 28 de enero de 2023, publicó una fotografía que ya rebasa las 300 mil reacciones, en la que se aprecia el vientre de Nadia, sobre el cual descansan sus manos, las de su esposo y las de su pequeño hijo Marquito, de dos años.

Los futuros padres eligieron su aniversario de bodas para dar a conocer, públicamente, que se integrará un nuevo integrante a su familia, mostrado la gratitud que rebosa en sus corazones por la oportunidad que tienen de expandir su familia.

"Feliz tercer aniversario, qué regalo tan grande nos da la vida, Dios es grande, Marquito va a convertirse en hermano mayor", escribieron en el post.

Entre los famosos que han felicitado a Nadia y Marc, se encuentra Vicente Fernández Jr. que, a su vez, también espera a una niña junto a su esposa, Mariana González, el influencer Kunno y la exparticipante de la "Casa de los famosos México", Karime Pindter.

Cuando se supo que el cantante y Nadie contraerían nupcias, en su momento, la relación fue muy criticada, debido a que Anthony es 31 años mayor a la modelo , sin embargo, con el paso del tiempo, la pareja ha demostrado la solidez de su matrimonio y el compromiso que existe con ellos, el cual se intensificó con el nacimiento de Marquito, en junio de 2023.

Además de Marquito, el cantante de raíces puertorriqueñas es padre de Alex, Ariana, Cristian, Ryan, Emme y Max.

