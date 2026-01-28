Bella Hadid y Adan Banuelos ponen fin a su relación tras dos años de romance

La supermodelo Bella Hadid y el jinete profesional Adan Banuelos, de ascendencia mexicana, han decidido poner fin a su relación tras más de dos años juntos.

La relación entre Hadid y Banuelos comenzó en octubre de 2023, y desde entonces se les vio compartiendo momentos tanto públicos como privados, incluyendo apariciones en eventos de moda y en competencias ecuestres en las que Banuelos participaba.

La pareja parecía sólida, pero en las últimas semanas la ausencia de apariciones conjuntas encendió los rumores sobre una posible ruptura, que finalmente se confirmó a través de medios especializados.

Según fuentes cercanas, Bella Hadid está enfrentando la ruptura con calma, enfocándose en su bienestar emocional y profesional . Se asegura que la separación, aunque dolorosa, ha sido manejada de manera respetuosa por ambos.

A lo largo de su noviazgo, Bella y Adan compartieron varios momentos significativos que compartían a traves de sus redes sociales. INSTAGRAM / ab_performancehorses

Adan Banuelos, por su parte, ha mantenido un perfil más discreto. Reconocido en el mundo ecuestre, Banuelos ha destacado en competiciones nacionales e internacionales, y su relación con Hadid despertó el interés del público por la mezcla de mundos que representaban: la moda de alto nivel y el deporte profesional.

La ruptura también ha sido objeto de análisis mediático por la relevancia de Bella Hadid en la industria de la moda. La supermodelo ha sido noticia constante por sus trabajos en pasarelas, campañas de lujo y portadas de revistas, mientras que su vida personal siempre ha captado la atención de fanáticos y medios de comunicación.

A lo largo de su noviazgo, Bella y Adan compartieron varios momentos significativos, desde viajes internacionales hasta apoyo mutuo en sus carreras respectivas. Sin embargo, fuentes cercanas aseguran que ambos coincidieron en que era mejor tomar caminos separados, respetando la etapa que vivieron juntos pero priorizando su crecimiento personal e individual.

Aunque no se han revelado los motivos exactos de la ruptura, la noticia ya ha generado repercusiones en redes sociales y medios internacionales, donde seguidores de la supermodelo expresan su apoyo y esperan verla continuar con sus proyectos y su vida profesional sin contratiempos.

Con esta separación, tanto Bella Hadid como Adan Banuelos inician un nuevo capítulo en sus vidas, marcando un cierre en una relación que, aunque breve, fue significativa para ambos y que dejó huella en sus respectivos mundos: la moda y el deporte ecuestre.

