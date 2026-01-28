Guillermo del Toro es nominado a los premios del Sindicato de Guionistas

El director mexicano Guillermo del Toro recibió una nominación a los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) , que reconocen lo más destacado en cine, televisión, radio y medios digitales en el ámbito de la escritura, por su innovadora reinterpretación del clásico Frankenstein en la categoría de mejor guion adaptado.

La categoría en la que compite, mejor guion adaptado, reconoce el talento de los escritores que logran trasladar obras literarias a la pantalla grande con creatividad y fidelidad. En esta edición, Del Toro competirá con destacados guionistas como Will Tracy por “Bugonia”, Chloé Zhao y Maggie O’Farrell por “Hamnet”, Paul Thomas Anderson por “One Battle After Another” y Clint Bentley y Greg Kwedar por “Train Dreams”.

Los premios del Sindicato de Guionistas son considerados un referente en la industria y suelen anticipar los favoritos de los Premios Oscar, por lo que esta nominación no solo representa un reconocimiento a la calidad del trabajo de Del Toro, sino también aumenta las expectativas sobre “Frankenstein” en la temporada de premios.

Conocido por su capacidad de combinar fantasía, horror y narrativa emocional , Del Toro ha llevado esta historia clásica a un terreno contemporáneo, explorando temas como la ambición, la soledad y los límites de la creación humana. Su visión cinematográfica ha sido elogiada por la crítica y por compañeros de la industria, quienes destacan la forma en que logra mantener la esencia del texto original mientras aporta un estilo propio y distintivo.

La ceremonia de entrega de los WGA se realizará el 8 de marzo de 2026 en Los Ángeles y Nueva York, con transmisión a través de plataformas oficiales del gremio. Mientras tanto, la nominación de Guillermo del Toro refuerza su posición como uno de los directores y guionistas más respetados de la actualidad, consolidando una trayectoria que combina creatividad, riesgo y reconocimiento internacional.

