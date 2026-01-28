Cazzu: ¿Quién es "Titi" Gómez, el guardaespaldas con el que comparte un tatuaje?

La vida sentimental de la trapera argentina Cazzu vuelve a ser fuente de especulaciones en las redes sociales después de que su fandom detectara coincidencias que han interpretado como señales de un nuevo romance.

Uno de los elementos que más ha llamado la atención en los últimos meses es un tatuaje compartido. El año pasado, la cantante se tatuó en el antebrazo izquierdo el nombre de su cuarto álbum, Latinaje, un proyecto que representa una etapa clave de su carrera artística y una reafirmación de su identidad musical. Lo llamativo para muchos fue que el mismo tatuaje también aparece en la piel de su guardaespaldas, Titi Gómez, un detalle que no pasó desapercibido y que despertó especulaciones sobre la naturaleza de su vínculo.

Este gesto, interpretado por algunos como una suerte de couple look, fue suficiente para que surgieran teorías en redes sociales, donde no tardaron en circular comparaciones, comentarios y búsquedas de nuevas pistas que confirmaran o desmintieran un posible romance. Sin embargo, el tatuaje compartido no necesariamente implica una relación sentimental, algo que varios seguidores también se han encargado de señalar.

Cazzu durante un concierto en la Ciudad de México en 2022. SUN/Archivo

Aunque acompañar y proteger a Cazzu y a Inti —la hija de la cantante y Christian Nodal— en cada gira dentro y fuera de Argentina es el trabajo de Titi, muchos han visto o querido ver una dedicación más allá de lo profesional, destacando cualidades como su apariencia física, su seriedad y su actitud protectora.

Se sabe poco sobre Titi Gómez, que antes del tatuaje se confundía entre el equipo que suele acompañar a Cazzu, y una vez que el tatuaje llamó la atención del público, limitó la visibilidad de sus perfiles en línea.

Ni Cazzu ni Titi Gómez han hablado al respecto, una actitud que puede restar importancia al hecho, pero también alimentar las suposiciones.

Cabe señalar que la prensa de espectáculos en Argentina difundió que el tatuaje de "Latinaje" no es exclusivo de ellos dos y que otros miembros del equipo musical y de logística de Cazzu también lo portan, aunque ningún otro ha causado el mismo revuelo que Titi Gómez.

