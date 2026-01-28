Harry Styles anuncia dos nuevas fechas en México

Luego de cuatro años de ausencia, Harry Styles tendrá un regreso en grande en México. El cantante británico anunció un par de conciertos a celebrarse el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros para romper con el paréntesis y tras el éxito en las preventas se han develado otro par de fechas para que los fanáticos puedan disfrutar de la nueva propuesta musical del artista.

Para la gira internacional Together, Together Styles se presentará en ciudades de todo el mundo en un modelo de residencias que contempla estancias prolongadas en cada uno de los destinos. Además de la Ciudad de México, Styles visitará Ámsterdam, Londres, São Paulo, Nueva York, Melbourne y Sídney.

Las dos nuevas fechas son el martes 4 y miércoles 7 de agosto del 2026 en la misma sede: el Estadio GNP Seguros. Al igual que en el otro par de conciertos, Styles estará acompañado de la cantante británica de R&B Jorja Smith.

Precios de boletos para ver a Harry Styles en el Escenario GNP Seguros

Los precios con cargos permanecen igual para este par de nuevas fechas. Son los siguientes:

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

La Preventa Banamex se encuentra abierta en este mismo instante, pero requiere un link especial de acceso. La Venta general de ambas fechas comenzará mañana a las 11:00 horas. La boletera es Ticketmaster y los meses sin intereses solo aplican con tarjetas Banamex a partir de un monto mínimo de 3 mil pesos.

