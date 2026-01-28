'The Beauty', la nueva serie de Ryan Murphy que explora la obsesión por la belleza

Desde su estreno el pasado 21 de enero, “The Beauty” ha generado controversia, en parte por las comparaciones con la película de 2024 “La Sustancia”. Sin embargo, la serie logra diferenciarse gracias a sus tramas secundarias y su enfoque propio.

“The Beauty” es una adaptación del cómic homónimo publicado en 2015, creado por Jeremy Haun y Jason A. Hurley, y llevado a la pantalla por Ryan Murphy junto a Matthew Hodgson.

Murphy, Conocido por su talento para generar incomodidad en el público —desde “American Horror Story” hasta la antología “Monstruo” en Netflix— el director vuelve a explorar los límites del horror, esta vez combinando body horror con un thriller policial.

Trama

La serie sigue el misterio de una enfermedad conocida como “The Beauty”, que inicialmente parece otorgar belleza absoluta a quienes la contraen, pero pronto revela efectos letales.

Cuando varios supermodelos internacionales comienzan a aparecer muertos de formas horribles y enigmáticas, los agentes del FBI Cooper Madsen (Evan Peters) y Jordan Bennett (Rebecca Hall) son enviados a París para investigar la verdad detrás de estos sucesos.

Durante la investigación, descubren que un virus de transmisión sexual es capaz de transformar a personas comunes en versiones extremas de perfección física, aunque con consecuencias aterradoras. La búsqueda de la verdad los lleva directamente a La Corporación, la cual es dirigida por Ashton Kutcher, un enigmático multimillonario tecnológico obsesionado con proteger su imperio y mantener su poder intacto.

Diferencias con “La Sustancia”

Aunque ha sido comparada con “La Sustancia”, “The Beauty” se distingue por el efecto del virus. Mientras que en “La Sustancia” la droga divide al usuario en dos versiones —una más joven y perfecta—, en “The Beauty” la transformación es total, sin posibilidad de coexistencia entre versiones.

Además, la serie profundiza en la relación entre capitalismo y belleza, mostrando a La Corporación como una figura obsesionada con acumular riqueza y poder al estilo de Elon Musk, vinculando la perfección física con intereses económicos extremos.

Reparto destacado

El elenco de la serie incluye a Evan Peters —habitual colaborador de Ryan Murphy, y quien sorprende al interpretar a un personaje “normal” en lugar de uno perturbado, lo que hace que su protagonismo se perciba algo menor frente a la intensidad del resto del reparto—.

También participan Anthony Ramos, Jeremy Pope, Rebecca Hall, Ashton Kutcher y Bella Hadid en un papel especial. Además, sobresale la aparición de la inigualable Isabella Rossellini.

