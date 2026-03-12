Aunque la Reforma Electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum contemplaba la no reelección para un periodo consecutivo —a partir de las elecciones federales, estatales y locales de 2030—, junto a la prohibición del nepotismo; estos puntos continúan vigentes en la Constitución y entrarán en vigor hasta el año ya mencionado, apunta el politólogo Sandro Arreola.

Esto sucede luego de que la Cámara de Diputados emitiera la Declaración de Constitucionalidad del proyecto en marzo de 2025. Arreola explica que, el rechazo a la Reforma Electoral no afecta las disposiciones contra el nepotismo y la no reelección.

"Se queda la anterior Reforma Constitucional para que no exista reelección para ningún cargo a partir de las elecciones del 2030, ni los cargos heredados a través de nepotismo. Las reglas del juego se mantiene hasta como hoy las conocemos, porque fue rechazado el dictamen", comentó.

“Esta reforma de marzo de 2025, donde se prohíbe la reelección y el nepotismo a partir del 2030 fue el primer punto de quiebre con el Partido de Verde, que logró, junto con los partidos de oposición, una alianza parlamentaria en marzo del 2025 para llevar la decisión hasta el 2030”.

En lo referente al nepotismo electoral, la Reforma contempla que las personas que busquen contender por un cargo de elección popular no tengan un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja con la o el funcionario saliente tres años antes al día de la elección. Tampoco que cuenten con parentesco consanguíneo o civil en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado, o de afinidad hasta el segundo grado, con la persona que ocupa el cargo por el cual contienden.

La no reelección, por su parte, aplicará para las personas que hayan obtenido un cargo de elección popular, por lo que no podrán acceder a un segundo periodo de forma consecutiva en el mismo cargo. En México, diputados federales y locales, senadores, regidores, síndicos y presidentes municipales puede acceder a la reelección de forma inmediata.

Aunque la iniciativa de Sheinbaum esperaba que estas disposiciones entrasen en vigor a partir de las elecciones de 2027, la Cámara de Diputados y Senadores acordaron que la Reforma será aplicable en los procesos electorales locales y federales hasta 2030.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

