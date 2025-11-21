El encuentro que todos esperaban; Belinda y Cazzu ¡por fin juntas!

Hace unos meses, un encuentro entre Belinda y Cazzu, ambas exes de Christian Nodal, era algo casi imposible de imaginar. No obstante, en una de sus visitas a México, la cantante argentina develó un posible encuentro con Belinda: “Todavía no la conozco. Ya la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella”.

Hoy este encuentro es una realidad. Este jueves 20 de noviembre, las cantantes coincidieron en un evento de la revista GQ , dejando claro que no existe ningún tipo de enemistad o rivalidad entre ellas, sino que las une la empatía y la admiración mutua.

Así fue el encuentro entre las cantantes

Ambas se saludaron con una enorme sonrisa y un cálido abrazo, para luego pasar algunos minutos conversando y posar juntas para los fotógrafos. La familiaridad con la que convivieron diría que son grandes amigas desde hace años , pues ambas lucían cómodas y despreocupadas.

“Ellas se llevan tan bien”, aseguró una fuente que estuvo presente en la gala.

Su encuentro encendió las redes sociales, pues, tanto los fans de Belinda como los de Cazzu llevaban tiempo esperando verlas juntas, ya que, a pesar de que no se conocían en persona, las cantantes llegaron a tener algunas interacciones en redes, mostrando apoyo hacia sus respectivos proyectos.

Asimismo, se especula sobre una posible colaboración musical, pero ese es más un deseo de los fanáticos que un hecho. Aún así, no se descarta esa posibilidad.

Belinda, Cazzu y Nodal

Belinda mantuvo una relación con el cantante Christian Nodal, en la que incluso hubo un compromiso de por medio. No obstante, la relación terminó en un escándalo mediático, cuando el cantante publicó unos mensajes entre él y Belinda.

Por su parte, y muy poco tiempo después, Cazzu inició una relación con Nodal, de la que nació Inti, su pequeña hija de dos años. La argentina atravesó una ruptura todavía más mediática, pues, al poco tiempo de terminar, Nodal se casó con Ángela Aguilar.

Después de mantener un perfil bajo, ahora la rapera ha hablado abiertamente, en varias ocasiones, de la relación casi nula entre Nodal y su hija, y sobre la falta de un acuerdo legal que permita a la pequeña viajar con ella son complicaciones.

