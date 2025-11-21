Qué fue de las mexicanas que han ganado el certamen de Miss Universo

Este jueves 21 de noviembre, F átima Bosch puso el nombre de México en alto al ganar el título de Miss Universo 2025. La mexicana demostró que, más allá de su belleza física, tiene una fortaleza y valentía que la distinguen y que forman parte de las cualidades que la llevaron a alcanzar la victoria en la competencia internacional.

Antes de ella, tres mexicanas se llevaron el título de Miss Universo, razón por la cual México es uno de los países latinoamericanos con mayor número de ganadoras en la historia de este certamen. A continuación, te decimos quiénes son las mexicanas que, con orgullo, obtuvieron la corona en años anteriores y que fue de ellas.

Lupita Jones Miss Universo 1991

Lupita Jones fue la primera mexicana en ganar el certamen internacional de Miss Universo en el año de 1991. A partir de este momento histórico, Lupita no solo se consolidó como una figura importante en el mundo de los concursos de belleza, sino también como un impulso en el camino de las siguientes concursantes.

Es por esta razón que, la coronación de Jones marcó un antes y después en México, pues se convirtió en una inspiración y mentora para nuevas generaciones.

Ximena Navarrete, Miss Universo 2010

En la edición del año 2010 de Miss Universo Ximena Navarrete puso su nombre en la lista de mexicanas que consiguieron la coronación de este concurso. Originaria de Guadalajara, Jalisco, la joven alcanzó el reconocimiento internacional y su triunfo la llevó por diferentes caminos incluso en algún momento de su vida fue la actuación.

Andrea Meza, Miss Universo 2020

La ganadora más reciente, antes del triunfo de Fátima fue Andra Meza, quien obtuvo el título de Miss Universo en 2020. Cabe destacar que la final de esa edición tuvo que aplazarse al 16 de mayo de 2021 debido a la pandemia.

Su formación universitaria y su destacada presencia sobre el escenario la hicieron sobresalir entre las demás candidatas. Su victoria reafirmó la capacidad de México para presentar participantes que triunfan con elegancia y profesionalismo.

El importante mensaje de Fátima Bosch

A pesar de que en esta edición de 2025 la competencia además de estar reñida estuvo llena de controversia pues la mexicana se vio envuelta en un momento desafortunado en el que Nawat Itsaragrisil ofendió a la Bosch quien en respuesta se defendió y dejó un claro mensaje a las mujeres: jamás quedarse calladas ante las injusticias.

Fátima Bosch demostró, una vez más, que México puede sobreponerse a las adversidades y obstáculos dentro de este concurso. La orgullosamente tabasqueña es la actual Miss Universo 2025, una coronación no solo representa un logro personal, sino también un motivo de orgullo para el país.

