Inicia el fin de semana y los lanzamientos de Netflix no se hacen esperar. Lee las historias que puedes ver a partir de hoy desde la comodidad de casa y elige el mejor para tu entretenimiento audiovisual.

Sin cortes con Ed Sheeran: Una experiencia musical

Es un especial de música que ya está disponible en Netflix. Éste narra desde actuaciones improvisadas en la calle o en el metro hasta interacciones íntimas con fans y transeúntes: Descubre el viaje de Ed Sheeran por Nueva York a través de una serie de momentos inolvidables que desatan el caos y la emoción.

Sueños de trenes. ESPECIAL/NETFLIX.

Sueños de trenes

Es una película dramática que ya se puede ver en Netflix. Basada en el aclamado relato de Denis Johnson, narra la conmovedora historia de Robert Grainier, cuya vida transcurre en una época de cambios sin precedentes en los Estados Unidos de principios del siglo XX. Huérfano desde pequeño, Robert crece entre los imponentes bosques del noroeste del país. Tras un dulce noviazgo, se casa con Gladys y construyen un hogar juntos, aunque su trabajo suele mantenerlo alejado de ella y de su hija pequeña. Cuando su vida da un giro inesperado, Robert descubre una nueva dimensión de la belleza y de la crudeza, así como un nuevo sentido entre los mismos árboles que ha talado. Dirigida por Clint Bentley. Con las actuaciones de Joel Edgerton, Felicity Jones, Kerry Condon y William H. Macy.

