Los mejores MEMES que dejó la caída de X este inicio de semana

Este lunes 16 de febrero, la red social X registró una falla global que dejó sin servicio a millones de usuarios en distintos países , la interrupción impactó tanto la aplicación móvil como la versión web, donde se reportaron errores de carga que impidieron consultar publicaciones recientes y actualizar el contenido en tiempo real.

De acuerdo con datos del portal de monitoreo Downdetector, los primeros reportes comenzaron alrededor de las 7:05 horas y alcanzaron su punto más alto a las 7:20. El desglose de las fallas muestra que el 47% de los problemas se concentró en la app, el 45% en el feed y el 8% en la sección de comentarios, reflejando que la mayoría de los inconvenientes estuvo relacionada con la navegación y la actualización de contenido dentro de la plataforma.

La caída de X desata la mejor ola de memes

La interrupción no pasó desapercibida: rápidamente se desató una ola de memes en otras plataformas, con usuarios compartiendo burlas y comentarios cargados de humor sobre la situación. Muchos aprovecharon para criticar a Meta, señalando que las redes sociales de este grupo suelen ser las más propensas a fallas técnicas.

Otros internautas hicieron referencia a Elon Musk, propietario de X desde 2022, convirtiendo cada caída de la red en un tema viral de conversación global. La combinación de problemas técnicos y la rapidez con que se viralizan las imágenes ha mantenido a la caída como tendencia en minutos, demostrando la influencia y dependencia que millones de personas tienen sobre la plataforma.

A continuación te presentamos los mejores:

Twitter en estos momentos pic.twitter.com/Rn4L63pSXc— K �� (@goatz88800) February 16, 2026

La vida cuando se cae tuiter por un par de horas pic.twitter.com/hlC9cGk4lu— Samuel (Ex Incógnito Poderoso) (@ExIncognitoP) February 16, 2026

Solo quienes tenemos membresía

X Black, no se nos cae nunca la señal. pic.twitter.com/vcRssWKH9a— Guillermo Grinch. (@GuillermoGrnch) February 16, 2026

- Se cae X

- Lo tuitea en X pic.twitter.com/AnGWsYzoAA— DD Fosters ���� (@ddfosters83) February 16, 2026

