Netflix: Los estrenos imperdibles del 16 al 22 de febrero

Si lo que buscas es diversión, entretenimiento, drama, terror o misterio, Netflix r enueva su catálogo esta semana con estrenos que prometen darte todo eso y más. En la tercera semana de febrero, la plataforma de streaming más popular del mundo apuesta por historias capaces de atraparte desde el primer minuto y mantenerte al filo del asiento.

Como ya es costumbre, el gigante del streaming combina producciones originales con clásicos imperdibles que siempre vale la pena revisitar , asegurándose de que sus suscriptores tengan constantemente nuevas opciones para disfrutar.

Te puede interesar: Los mejores estrenos de Prime Video del 16 al 22 de febrero

No importa cuáles sean tus gustos, tu edad o tu estado de ánimo: el catálogo ofrece propuestas para cada tipo de espectador, desde relatos intensos y llenos de suspenso hasta comedias ligeras perfectas para relajarte.

Así que, si ya no sabes qué elegir o quieres renovar tu lista, aquí te contamos todo lo nuevo que llega a Netflix esta semana.

¿Qué ver en Netflix?

Cortafuego

Para los fanáticos del thriller llega “Cortafuego”, una película original de Netflix dirigida por David Victori, que sigue la historia de Mara, una madre que —tras la muerte de su marido— viaja con su familia para superar la pérdida. Sin embargo, su hija desaparece al mismo tiempo que comienza un terrible incendio forestal. En su intento por encontrarla con vida, Mara deberá enfrentarse a sus propios sentimientos y a secretos familiares que comienzan a salir a la luz, mientras las sospechas sobre quienes deberían ayudarla no dejan de aumentar.

Protagonizada por Belén Cuesta, Enric Auquer, Joaquín Furriel y Diana Gómez, la nueva cinta llega a la plataforma este próximo viernes 20 de febrero.

NETFLIX

La ley de Las Vegas

Para quienes buscan algo más relajado, “La ley de Las Vegas” es una opción ideal para divertirse y soltar un par de carcajadas. Con fecha de estreno también el 20 de febrero, esta serie animada para adultos trata sobre la vida de Lincoln Gumb, un abogado estirado y aburrido que se asocia con Sheila Flambé, una ilusionista enfocada en la búsqueda intensa del placer y la diversión.

Juntos transforman los caóticos casos legales de la ciudad en espectáculos extravagantes, combinando lógica y magia en medio de escenarios absurdos y humor irreverente.

NETFLIX

Todos los estrenos de Netflix del 16 al 22 de febrero

18 de febrero

Soy Gordon Ramsay (Serie documental)

19 de febrero

El agente nocturno, temporada 3 (Serie)

El vínculo sueco (Película)

También puedes leer: Conoce los estrenos de HBO Max del 16 al 22 de febrero

20 de febrero

La ley de Las Vegas (Serie)

Cortafuego (Película)

Pavana (Película)

Los huérfanos (Película)

El diario de Bridget Jones (Película)

Los locos Addams (Película)

Los locos Addams 2 (Película)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP