Conoce los estrenos de HBO Max del 16 al 22 de febrero

¡Prepárate! Si eres fan de los dinosaurios y el cine de terror que llegan directamente de la pantalla grande, el contenido de esta semana en HBO Max te encantará 

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

HBO Max ya tiene listas las mejores historias que llegan esta semana a su gran catálogo, pues del 16 al 22 de febrero de este 2026 el streaming pone a tu disposición películas directo de la pantalla grande, contenido animado y la continuación de tus series favoritas.

En la sección “del cine a HBO Max” y para los fans de los dinosaurios llega el próximo 20 de febrero “Jurassic World: Renace”, donde cinco años después de los acontecimientos de “Jurassic World Dominion”, la historia da un giro radical: el planeta ya no es territorio para los dinosaurios. Las pocas especies que lograron sobrevivir habitan ahora regiones aisladas y restringidas cerca del ecuador, donde las condiciones climáticas se asemejan a las de su era prehistórica. 

En donde los protagonistas de esta nueva entrega deberán ir con una misión tan arriesgada como ambiciosa: obtener ADN ancestral que podría convertirse en la base de un fármaco revolucionario para la humanidad.

Con “Jurassic World: Renace”,, la franquicia apuesta por una renovación total, presentando nuevos personajes y un elenco de primer nivel encabezado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Óscar Mahershala Ali, entre otros.

     

Mientras que el mismo día también se estrena la peli “ De noche con el diablo” la cual también llegó a cines de México y presenta con un inquietante formato de falso documental que reconstruye una noche decisiva en la televisión estadounidense. 

La historia sigue a Jack Delroy, conductor del programa nocturno de variedades Night Owls, quien en un intento desesperado por elevar los índices de audiencia y destronar a su competencia, Delroy y su productor apuestan por un especial de Halloween que promete hacer historia.

La velada, diseñada para impactar al público, incluye como invitada a la tutora de una niña sobreviviente de una brutal masacre vinculada a un culto satánico, la menor, según se cree, estaría poseída por una entidad demoníaca.

Estrenos de la semana en HBO Max

  • 16 de febrero- Batwheels (temporada 3).
  • 18 de febrero- La historia sin fin.
  • 20 de febrero- Portobello.
  • 20 de febrero- De noche con el diablo.
  • 20 de febrero- Jurassic World: Renace.
  • 20 de febrero- Banksters.

Nuevos episodios

  • Como agua para chocolate
  • Industry T4.
  • La promesa.
  • En medio del desastre.
  • Mentes extraordinarias.
  • Masterchef celebrity Argentina.
  • Primal T3.
  • The Pitt.
  • El caballero de los siete reinos.
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica 
