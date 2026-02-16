Prime Video ya tiene listos sus estrenos de la semana, en donde del 16 al 22 de febrero de este 2026 las mejores historias llegan a su gran catálogo para ofrecerte una increíble programación; en estos días podrás disfrutar desde películas con actores de primera hasta cintas que llegan directo de la pantalla grande.

El 20 de febrero llega a Prime Video “La máquina- The smashing machine” protagonizada por Dwayne Johnson; la cinta traslada al cine la intensa vida de Mark Kerr, ícono de las artes marciales mixtas y campeón en la Ultimate Fighting Championship (UFC) , más allá de sus triunfos y su imponente presencia en el octágono, la historia profundiza en el lado más humano de un atleta de alto rendimiento.

El filme revela las exigencias físicas, la presión mediática y los conflictos emocionales que acompañan la gloria deportiva, mostrando que las peleas más duras no siempre se libran frente al público, así, la narrativa expone las batallas internas, los sacrificios personales y las sombras que persiguen a quienes viven al límite, tanto dentro de la jaula como fuera de ella.

Mientras que para los más pequeños de la familia llega el 22 de febrero “ Harold y su crayón mágico” que presenta a Harold, un hombre de curiosidad infinita que ha vivido toda su existencia dentro de las páginas de un libro en blanco, en ese universo vacío, ha dado forma a su mundo gracias a su desbordante imaginación… y a un singular crayón morado capaz de volver realidad todo lo que dibuja.

Sin embargo, todo cambia cuando Harold dibuja una puerta que lo conduce más allá del papel, directo al mundo real, decidido a encontrar a su creador, emprende un viaje que lo confrontará con aquello que ningún dibujo pudo anticipar: la complejidad y las lecciones de la vida fuera del libro.

En el camino descubrirá que su crayón mágico no solo abre puertas, sino que también puede desatar situaciones tan caóticas como entrañables, llevándolo a vivir las aventuras más inesperadas y divertidas de su vida.

Estrenos de la semana en Prime Video

18 de febrero- 56 días.

19 de febrero- MR-9: Misión mortal.

20 de febrero- La máquina- The smashing machine.

21 de febrero- Noche de paz, noche de horror.

22 de febrero- Harold y su crayón mágico.

ESPECIAL/ Prime Video Latinoamérica

