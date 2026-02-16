Adal Ramones lamenta la razón real por la que cancelaron "Enrollados"

El intento por revivir el espíritu de los años más recordados de la televisión nacional no tuvo el desenlace esperado. El reencuentro del elenco de Otro Rollo, bajo el espectáculo titulado Enrollados, terminó convertido en una experiencia agridulce. Luego de varias semanas de especulación, el comediante Adal Ramones explicó públicamente las razones que llevaron a la cancelación del proyecto.

El conductor manifestó que la decisión representó un golpe emocional para él y para el equipo original, así como para el personal de producción que deseaba regresar a los escenarios con un formato que marcó una etapa importante en la pantalla mexicana.

Fallas en la promoción y el costo de los boletos

En entrevista con Ventaneando, Ramones negó que la suspensión del espectáculo se debiera a desacuerdos internos, como se comentaba en redes sociales. Señaló que el problema principal fue una estrategia de marketing mal ejecutada, lo que terminó afectando la venta de entradas y derivó en la cancelación.

Aunque, según relató, se le presentó una propuesta ambiciosa que incluía pantallas y sesiones fotográficas, l a campaña no tuvo presencia suficiente en espacios públicos. No hubo espectaculares, anuncios en bardas ni promoción en el transporte urbano. “Siento que la reacción fue ‘too late’”, declaró el actor, al afirmar que la difusión llegó tarde o fue prácticamente inexistente.

A este escenario se sumó el precio de los boletos, que alcanzaba los 4 mil 500 pesos. La cifra, considerada elevada en plena cuesta de enero, terminó por desalentar a potenciales asistentes.

Otro de los aspectos que generó controversia fue que Adal Ramones no firmó el contrato de la gira. El conductor aclaró que la situación no estuvo relacionada con falta de interés ni con sus compromisos profesionales, como su participación en el programa LOL: Last One Laughing México junto a Eugenio Derbez, cuyas grabaciones se realizaron a finales de 2024.

Explicó que el documento pasó por múltiples revisiones legales, en un constante “ir y venir” entre abogados, y que finalmente nunca recibió el anticipo que sí obtuvieron algunos de sus compañeros, como Yordi Rosado y Lalo España.

Consecuencias personales y profesionales

Tras confirmarse la cancelación a inicios de 2026, Ramones reconoció que la noticia lo afectó profundamente, al punto de llorar. Pese a los rumores y señalamientos, afirmó conservar una relación cercana con sus compañeros (a quienes llamó sus “cuates”), entre ellos Yordi Rosado y Lalo Suárez, con quienes mantuvo comunicación constante durante la crisis generada por la falta de promoción.

La suspensión del espectáculo dejó diversas repercusiones: asistentes en espera de reembolsos, integrantes del elenco que habían descartado otros proyectos y empresas que, confiadas en el alcance de las redes sociales, no lograron posicionar adecuadamente un show concebido bajo la lógica de la televisión tradicional.

