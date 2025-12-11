La Granja VIP: Filtran a quien sería el "ganador" de la primera temporada del reality

A solo una semana de que La Granja VIP llegue a su desenlace, la expectativa crece tanto dentro del programa como entre los espectadores. Las votaciones del público se han vuelto decisivas, pues de ellas dependerá quiénes ocuparán los lugares finales de esta primera temporada, marcada por conflictos, momentos de humor y numerosas historias compartidas por sus habitantes.

Durante la novena semana, las controversias y afinidades entre los concursantes dejaron en evidencia a los más apoyados y a quienes han generado menos simpatía. En esta etapa, únicamente seis figuras continúan en competencia:

Eleazar Gómez

La Bea

César Doroteo “Teo”

Alberto del Río “El Patrón”

Kim Shantal

Sergio Mayer Mori

Paralelamente, un tema que ha dado de qué hablar desde hace casi un mes es la fotografía filtrada en redes sociales que insinuaba el orden de eliminación de los participantes y los nombres que llegarían a la final. Aunque varias de esas predicciones no se cumplieron, otras sí coincidieron con el desarrollo real del programa, como la salida voluntaria de Lolita Cortés.

Según esa filtración, el supuesto orden de expulsión era el siguiente:

Carolina Ross Sandra Itzel Omahi Alberto del Río “El Patrón” Lis Vega Jawy Sergio Mayer Mori Fabiola Campomanes Kike Mayagoitia Eleazar Gómez

De esta lista, los únicos que permanecen dentro de la granja son Alberto del Río y Sergio Mayer Mori. Además, la filtración sugería que Eleazar Gómez sería el último en quedarse fuera de la final, lo que implicaría su salida este fin de semana si la predicción se cumple.

La parte más comentada del material filtrado es la que supuestamente revela la conformación de la final. Según esa información, habría cinco finalistas, aunque la salida de Manola Díez obligaría a intercambiar su lugar con Alberto del Río o con Eleazar Gómez, dependiendo de quién permanezca.

El documento indicaba este resultado para la recta final:

Quinto lugar: Kim Shantal

Cuarto lugar: César Doroteo

Tercer lugar: Manola Díez

Segundo lugar: Alfredo Adame

Ganadora: La Bea

FACEBOOK/LAGRANJAVIP

Con esto, el cierre de temporada apunta a mantener la incertidumbre entre la audiencia, que espera conocer al ganador definitivo en los próximos días.

BB