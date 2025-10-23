Lorde regresa a México; esto es TODO lo que tienes que saber

Luego de cuatro años de ausencia, Lorde regresa a México con su gira Ultrasound , en la primavera del siguiente año, provocando la emoción de sus miles de fanáticos mexicanos.

A través de Ocesa, se confirmó que la cantante neozelandesa dará tres conciertos en nuestro país, trayendo consigo un show único en el que sus fans podrán disfrutar de Virgin, su álbum más reciente, y muchos de sus éxitos anteriores. Entérate de todo a continuación.

¿Cuáles son las fechas del Ultrasound Tour en México?

La cantante de 28 años llegará a nuestro país en la primavera del 2026, comenzando el 28 de abril, en el Auditorio Banamex de Monterrey , Nuevo León.

Enseguida, ofrecerá un concierto el 29 de abril, en el Auditorio Telmex de Guadalajara , Jalisco.

Finalmente, culminará su paso por México el 1 de mayo, en el Palacio de los Deportes , en la Ciudad de México.

Preventas y venta general

Los boletos serán adquiridos, como de costumbre, por medio de Ticketmaster, durante la próxima semana de octubre del 2025:

Preventa Banamex: 28 de octubre

28 de octubre Venta general: 29 de octubre

Es importante recordar que la preventa Banamex es exclusiva para los tarjetahabientes de este banco. Asimismo, todavía no se han revelado los precios de los boletos, aunque se espera una alta demanda debido al éxito de sus presentaciones en años pasados, y por la cantidad limitada de fechas confirmadas. Los fanáticos especulan si agregará más fechas a su gira.

Hay una enorme expectativa de su regreso a nuestro país, pues Lorde no visitaba México desde 2022, con su Solar Power Tour . En esta nueva etapa, la intérprete de “Royals” optó por un sonido más experimental, dando como resultado Virgin, que, según ella, es su disco más personal.

