Mariana Treviño revive a ‘Lupita’ y celebra los 16 años de Mentiras en Guadalajara

Mentiras El Musical volvió a conquistar al público tapatío con una nueva temporada en el Teatro Galería, marcada por un momento muy especial: el regreso de Mariana Treviño al papel de “Lupita”, personaje que interpretó por primera vez hace 16 años y que fue creado especialmente para ella. Su reaparición en el escenario coincidió con el aniversario número 16 del espectáculo y además provocó una ovación unánime del público, que la recibió con aplausos y gritos de cariño desde su primera aparición.

Considerada la producción original más exitosa del teatro musical mexicano, Mentiras —escrita por José Manuel López Velarde y producida por Gou Producciones y Late Producciones— sigue siendo un fenómeno escénico que combina melodrama, comedia y nostalgia. Ambientada en la década de los ochenta, la historia se desarrolla en un funeral donde cuatro mujeres —Daniela, Dulce, Yuri y Lupita— descubren que compartieron el amor del mismo hombre, Emmanuel. A partir de ahí, se desata una trama de confesiones, rivalidades y verdades ocultas, tejida con los grandes éxitos del pop en español de esa época.

En esta nueva temporada, el elenco estuvo integrado por Lorena Vignau como “Daniela”, Paola Gómez como “Dulce”, María Elisa Gallegos en el papel de “Yuri”, Enrique Montaño como “Emmanuel” y Mariana Treviño como “Lupita”. La actriz, que formó parte del elenco original de 2009 junto con Natalia Sosa, Mónica Huarte, Pía Aun y Andrés Zuno, retoma así el personaje que marcó un antes y un después en su carrera, mucho antes de su salto a la fama internacional con la serie Club de Cuervos.

Treviño interpretó a Lupita durante más de tres años, entre 2009 y 2012, en una etapa que consolidó su prestigio en el teatro musical mexicano. Su regreso a Mentiras simboliza un reencuentro con sus raíces escénicas y una celebración del legado de una obra que ha resistido el paso del tiempo y continúa emocionando a nuevas generaciones de espectadores.

Tras su presentación en el Teatro Galerías, la producción continuará sus funciones del 23 al 26 de octubre en el Teatro Galerías. En esta ocasión, Mariana Treviño alternará el papel de “Lupita” con María León, quien participará en las funciones del sábado 25 y domingo 26 a las 5:30 p.m., mientras que Treviño encabezará las presentaciones de este viernes y sábado a las 20:30 horas.

A 16 años de su estreno, Mentiras mantiene intacto su encanto: un homenaje musical a los ochenta que combina humor, ironía y emoción, y que ha sabido adaptarse a los tiempos sin perder su esencia. El regreso de Mariana Treviño, convertida en una de las actrices más queridas del país, le otorga un valor añadido a esta nueva etapa, que promete seguir escribiendo capítulos memorables en la historia del teatro mexicano.

