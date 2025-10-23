Conoce los estrenos de Disney Plus para noviembre 2025

Noviembre está a la vuelta de la esquina, y si ya estás pensando qué ver, o en cuál podría ser tu próxima película favorita, prepárate porque Disney Plus ya tiene listos sus nuevos estrenos para el próximo mes.

Desde la continuación de series llenas de dramas hasta un thriller psicológico que te mantendrán pegados a la pantalla, acompañanos a descubrir lo mejor de Disney Plus este noviembre.

All’s Fair- 3 de noviembre

Un grupo de abogadas expertas en divorcios decidió romper con el molde al dejar atrás un bufete tradicional dominado por hombres para fundar su propio despacho, que pronto se convirtió en un éxito rotundo.

Inteligentes, audaces y emocionalmente complejas, estas profesionales enfrentan casos de separaciones millonarias, escándalos mediáticos y lealtades puestas a prueba, tanto dentro como fuera del tribunal.

Manipulado- 5 de noviembre

Taejoong lleva una vida aparentemente tranquila hasta que una cruel injusticia lo condena a prisión. Desde las sombras, descubre que Yohan fue quien urdió la trampa y, consumido por la traición, jura vengarse.

Amor + Guerra- 7 de noviembre

La fotógrafa Lynsey Addario, galardonada con el Pulitzer, desafía los límites de la fotografía de guerra, un terreno mayoritariamente masculino, para mostrar la crudeza de los conflictos, cada misión, sin embargo, la expone a peligros extremos y la distancia de su esposo y sus dos hijos pequeños.

La vida secreta de las esposas mormonas (temporada 3)- 13 de noviembre

El glamuroso y aparentemente perfecto universo de un grupo de mamás mormonas influencers se desmorona cuando un explosivo escándalo sexual las coloca en el ojo del huracán mediático, alcanzando titulares internacionales.

La mano que mece la cuna-19 de noviembre

Un thriller psicológico, hipnótico y cargado de tensión que da un giro moderno al clásico relato de una madre de clase alta en los suburbios, todo parece perfecto hasta que contrata a una nueva niñera… y pronto descubre que tras su aparente inocencia se esconde una identidad inquietante y peligrosa.

