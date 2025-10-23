Los íconos del heavy metal, Iron Maiden, regresarán a la Ciudad de México el próximo 2 de octubre de 2026 con su Run For Your Lives World Tour. El show tendrá lugar en el Estadio GNP Seguros, sede de varias de sus actuaciones más memorables en el país.

La banda promete una producción completamente renovada y un setlist cargado de clásicos de sus primeros nueve discos, desde el álbum homónimo Iron Maiden hasta el aclamado Fear of the Dark, así como canciones que no se han tocado en décadas. Entre ellas no faltarán himnos como “Hallowed Be Thy Name”, “Run to the Hills” y “The Number of the Beast”.

¿Cuándo será la preventa de boletos?

Preventa fan club : 27 de octubre

: 27 de octubre Preventa Banamex : 30 de octubre, 2:00 p.m.

: 30 de octubre, 2:00 p.m. Venta general: 31 de octubre, en ticketmaster.com.mx y taquillas del estadio.

Por primera vez en México se ofrecerá la Trooper VIP Experience, que incluirá zona exclusiva, mercancía conmemorativa, comida, cerveza y acceso preferencial a souvenirs.

Iron Maiden pidió al público disfrutar el concierto sin grabar con el teléfono, fomentando el headbanging y la conexión en vivo.

Esta será la octava presentación de la banda en el Estadio GNP Seguros y marcará 34 años desde su debut en México con el Fear of the Dark Tour.

