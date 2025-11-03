El pasado 16 de octubre se cumplió un año de la muerte del cantante Liam Payne y, este Día de Muertos, su hermana, Ruth Gibbins, lo recordó con una tradicional ofrenda mexicana, en la que incluyó flores de cempasúchil, veladoras y una fotografía del artista.

La cultura de nuestro país no conoce límites. No sólo miles de turistas de todo mundo viajan a México en estas fechas para disfrutar del 2 de noviembre, una fecha marcada por la cosmogonía ancestral, sino que, muchos, desde sus trincheras, colocan ofrendas para sus seres queridos.

Como es el caso de Ruth Gibbins, la hermana mayor de Liam, quien compartió un par de fotografías de la ofrenda que puso en honor al integrante de One Direction, quien cumplió un año de fallecido, hace unas dos semanas.

"I hope you find your way to me today, love always Liam" (Espero que encuentres el camino hacia mí. Te quiero siempre, Liam), escribió.

En las fotos que compartió, se aprecia el papel picado que colocó en la pared de su casa, un letrero colorido con la frase "Día de los Muertos", dos velas moradas, una "L" mayúscula iluminada por pequeños focos encendidos y flores de cempasúchil colocadas estratégicamente en el altar.

ESPECIAL / INSTAGRAM / @roo0990

El día que se cumplió su aniversario luctuoso, escribió algunas frases conmovedoras como:

"Un año, 12 meses, 52 semanas, 365 días, de cualquier manera en que lo diga, todavía significa la más desgarradora verdad que no estés aquí más (…), subestimé el dolor, vaya… ¿Lo subestimé? Estoy paralizada por ello. Pensé que lo había sabido antes, pero sé que las pérdidas, antes de que estuvieras, eran solo una tristeza intensa. Eres la pérdida de mi vida, la persona que recordaré cada ocasión de mi vida ".

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL