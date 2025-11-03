La serie It: Welcome to Derry, estrenada el pasado 26 de octubre, causó gran revuelo en internet, donde los usuarios han analizado cada escena para descubrir todas las referencias ocultas y los eventos futuros que podrían desarrollarse en la historia.Este proyecto, basado en el libro del escritor Stephen King, profundiza en los orígenes de Eso, el payaso bailarín que aterroriza a los niños del pueblo de Derry en 1962, muchos años antes de los acontecimientos de la primera película.Una de las referencias del episodio inicial, es el año en que se sitúa la serie, coincidiendo con el ciclo de aparición de Pennywise, quien regresa cada 27 años.La serie está disponible en HBO Max, con un capítulo nuevo cada domingo.Los interludios presentes en la novela también aparecen en la introducción del segundo episodio, muestran eventos como:En la novela, la tortuga aparece en los sueños de Billy, donde le enseña a realizar el ritual de Chüd para derrotar a Eso, y también se le menciona como uno de los guardianes que sostienen La Torre Oscura.De acuerdo con los creadores Andy Muschietti, Barbara Muschietti y el productor Jason Fuchs, It: Welcome to Derry está planeada para tener tres temporadas, en las que se explorará el origen de este ente cósmico que se alimenta del miedo del pueblo ficticio.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03AL