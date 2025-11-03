La serie It: Welcome to Derry, estrenada el pasado 26 de octubre, causó gran revuelo en internet, donde los usuarios han analizado cada escena para descubrir todas las referencias ocultas y los eventos futuros que podrían desarrollarse en la historia.

Este proyecto, basado en el libro del escritor Stephen King, profundiza en los orígenes de Eso, el payaso bailarín que aterroriza a los niños del pueblo de Derry en 1962, muchos años antes de los acontecimientos de la primera película.

Una de las referencias del episodio inicial, es el año en que se sitúa la serie, coincidiendo con el ciclo de aparición de Pennywise, quien regresa cada 27 años.

La serie está disponible en HBO Max, con un capítulo nuevo cada domingo.

¿Qué eventos y personajes aparecen en It: Welcome to Derry?

Los interludios presentes en la novela también aparecen en la introducción del segundo episodio, muestran eventos como:

"La desaparición del campamento de leñadores" (1906) , donde se confirma una presencia extraña.

Personajes y eventos de It: Capítulo 1

Normalización de la violencia en Derry: En la serie, se muestra a un grupo de bullies que abusan de un niño a plena luz del día, haciendo contraste con una escena de It: Capítulo Uno , donde el maltrato es ignorado por los adultos, reforzando la idea de que el horror también puede ser "humano".

En la serie, se muestra a un grupo de bullies que abusan de un niño a plena luz del día, haciendo contraste con una escena de , donde el maltrato es ignorado por los adultos, Maturin, la tortuga gigante: Personaje creado por Stephen King, que aparece en varias escenas del primer capítulo y segundo de It: Welcome to Derry, incluso como un amuleto para Lilly.

En la novela, la tortuga aparece en los sueños de Billy, donde le enseña a realizar el ritual de Chüd para derrotar a Eso, y también se le menciona como uno de los guardianes que sostienen La Torre Oscura.

De acuerdo con los creadores Andy Muschietti, Barbara Muschietti y el productor Jason Fuchs, It: Welcome to Derry está planeada para tener tres temporadas, en las que se explorará el origen de este ente cósmico que se alimenta del miedo del pueblo ficticio.

