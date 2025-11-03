AC/DC confirma concierto en el Estadio GNP Seguros en 2026

Esta mañana, los recientes rumores se hicieron realidad. La histórica banda británica australiana AC/DC se presentará el próximo martes 7 de abril de 2026 en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México. Con The Pretty Reckless como teloneros, el regreso de la icónica agrupación de rock regresa a México tras una década fuera. A continuación te contamos todo lo que debes saber del concierto.

La banda fue fundada en la década de los setentas por los hermanos Yuoung. Desde el inicio, su música parecía destinada a electrizar la historia de la música. De entre los himnos inmortales de la banda se incluyen "Highway to Hell", "Back in Black", "Thunderstruck" y "You Shook Me All Night Long", todas ellas, referentes para muchos otros músicos.

La fecha agendada se marca dentro de su nueva gira mundial Power Up Tour que contará con las siguientes fechas en América:

24 de febrero - Sao Paulo, Brasil

11 de marzo - Santiago, Chile

23 de marzo - Buenos Aires, Argentina

7 de abril - Ciudad de México, México

Este es uno de los regresos más esperados para los fanáticos del rock en vivo en México. Así lo develó Ocesa:

"¡Estás a punto de quedar electrizado! ¡AC/DC llega con POWER UP TOUR 2026 a México y con The Pretty Reckless como invitados especiales!", dice el comunicado de Ocesa en redes sociales.

¡Estás a punto de quedar electrizado! ⚡️ ¡AC/DC llega con POWER UP TOUR 2026 a México y con The Pretty Reckless como invitados especiales!



Venta general a partir del 7 de noviembre a las 10:00A.M. �� pic.twitter.com/Tx0itFN08l— Ocesa Rock (@ocesa_rock) November 3, 2025

Esto es todo lo que debes saber de la venta de boletos

La venta general comenzará el próximo viernes 7 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, bajo la boletera Ticketmaster en coordinación con Ocesa. Hasta el momento la información indica que no se realizarán preventas bancarias.

