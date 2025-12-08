Leonardo DiCaprio, Artista del 2025: Time

Time , revista de renombre y reconocimiento internacional con sede en Nueva York, Estados Unidos , dio a conocer este 8 de diciembre que el actor y productor de cine estadounidense, Leonardo DiCaprio , es el Artista del 2025 .

La selección de la revista acontece luego de su actuación en " One Battle After Another ", del director Paul Thomas Anderson , que este lunes lideró las nominaciones a los Globos de Oro con nueve candidaturas, incluyendo una para el actor de 51 años.

" Cuando se estrenó 'One Battle After Another' todos los supuestos expertos en taquilla se quejaron a viva voz de que no estaba 'en camino' de recuperar su inversión. Sin embargo, resultó que la película tuvo un gran éxito: a mediados de noviembre ya había recaudado más de 200 millones de dólares en todo el mundo ", anota la revista.

DiCaprio le explicó a Time que fue " arriesgado para el estudio apostar por esta película ", pero que les atrajo " la originalidad impactante " del proyecto.

" He estado pensando mucho en la poca frecuencia con la que surgen ideas para historias verdaderamente originales como esta, sin ninguna conexión con la historia, sin personajes preexistentes, sin un género definido, sin vampiros, sin fantasmas, sin nada ", dijo DiCaprio al medio.

Un breve recorrido por la trayectoria de DiCaprio

La revista anota que el actor estadounidense ha construido " una carrera que muchos de sus colegas envidiarían" y que la audiencia ha tenido "el placer de verlo crecer en la pantalla, antes de que asumiera papeles de extraordinaria complejidad y delicadeza emocional, papeles que exploran diversas visiones de la masculinidad adulta, sugiriendo la amplia gama de lo que los hombres pueden ser, incluyendo cómo pueden fallarse a sí mismos y a los demás ".

Su primera película que llamó la atención de la industria fue " This Boy's Life " (1993), donde interpretó al joven Toby, quien está a punto de derrumbarse por la crueldad del personaje de Robert De Niro , su padrastro.

" Hollywood sabía lo que tenía: a DiCaprio le ofrecieron una suma de dinero que le habría cambiado la vida —sin duda para un chico que se había criado modestamente, como él, a menudo en barrios difíciles de Los Ángeles— para aparecer en la comedia de Disney 'Hocus Pocus'; en cambio, interpretó a un adolescente con discapacidad intelectual en el drama independiente y profundamente realista de Lasse Hallstrom, 'What's Eating Gilbert Grape' (1993) ", indica en su nota la revista.

El gran salto a la fama lo dio con " Romeo + Juliet " (1996) y luego con " Titanic " (1997), que batió récords de taquilla.

DiCaprio ha recibido siete nominaciones al Oscar en total, ganando uno a Mejor Actor por " The Revenant " (2015).

Sus otras nominaciones incluyen la de mejor actor de reparto por " What's Eating Gilbert Grape " (1993) y de mejor actor principal por " The Aviator " (2004), " Blood Diamond " (2007), " The Wolf of Wall Street " (2014), y " Once Upon a Time in Hollywood " (2020).

