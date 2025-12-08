Auditorio Telmex: Todos los conciertos del 8 al 14 de diciembre

Entre luces, aplausos, gritos, música y talento, el Auditorio Telmex s e abre paso una semana más como uno de los recintos más importantes de Guadalajara, con propuestas ideales para disfrutar de un buen rato acompañado de ritmo y diversión.

Además de ser uno de los espacios más conocidos de la ciudad gracias a su versatilidad, comodidad y, por supuesto, a la experiencia que brinda, el Auditorio Telmex ha sabido ganarse el corazón del público al lograr que artistas de talla nacional e internacional se presenten sobre su escenario.

Cada rincón de este recinto está impregnado de historia y música, ya que por sus pasillos han transitado miles de personas y también algunos de los artistas más grandes de todos los tiempos, lo que lo convierte en un auditorio muy especial para la Perla Tapatía.

Y aunque el año está por terminar, las puertas del Auditorio Telmex no se cierran. Durante este mes de diciembre, el escenario más aclamado de Guadalajara tiene preparado un sinfín de sorpresas que incluyen a destacados cantantes e históricas bandas que prometen noches inolvidables.

Por ello, si estás interesado en vivir una experiencia fascinante, escuchar grandes éxitos, cantar canciones icónicas y disfrutar de todo lo que este recinto tiene para ofrecerte, a continuación te compartimos la cartelera completa de la semana del 8 al 14 de diciembre.

¿Quiénes se presentarán en el Auditorio Telmex esta semana?

La euforia, intensidad, vibra y potencia de The Rasmus se sentirán con fuerza este miércoles 10 de diciembre, cuando la reconocida banda finlandesa llegue al escenario del Auditorio Telmex a las 21:00 horas. Con una trayectoria llena de éxitos que han marcado a generaciones enteras, el grupo promete una noche cargada de nostalgia, energía y rock alternativo del más alto nivel. Canciones emblemáticas, luces impactantes y una entrega total por parte de la banda convertirán este concierto en una experiencia imperdible para sus seguidores. Precio: $520 a $mil 320 pesos mexicanos.

El sábado 13 de diciembre, el Auditorio Telmex volverá a vibrar con la presentación de Tombochio, quien subirá al escenario a las 21:00 horas para ofrecer un espectáculo lleno de intensidad, emoción y una propuesta sonora que promete sorprender al público. Este concierto se perfila como una de las presentaciones más esperadas del fin de semana, en donde la música, la energía y el talento se fusionarán en una velada que quedará marcada en la memoria de los asistentes. Precio: $950 a $3 mil 500 pesos mexicanos.

Con estos espectáculos, el Auditorio Telmex reafirma su lugar como uno de los recintos más importantes de Guadalajara, capaz de reunir propuestas musicales de alto nivel incluso en la recta final del año. Entre talento internacional, energía sobre el escenario y noches llenas de emociones, este espacio continúa siendo el punto de encuentro perfecto para quienes buscan cerrar el año entre aplausos, música en vivo y experiencias inolvidables.

