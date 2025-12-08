Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cada signo del 9 al 14 de diciembre

Esta semana del 9 al 14 de diciembre, Mhoni Vidente nos comparte las cartas del tarot que ofrecen mensajes importantes para orientarte en tu camino personal y profesional.

De acuerdo con la astróloga, cada signo del zodiaco recibe una energía especial que invita a la reflexión, al cambio y al crecimiento.

Descubre lo que el destino tiene preparado para ti según la carta que te acompaña.

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Sol, que significa que ese mal tiempo por el que pasaste en cuestiones económicas y laborales quedará atrás. Esta carta es muy poderosa y, junto a tu signo de fuego, te indica que es el momento de crecer en todo lo que has planeado. Solo debes ser cauteloso con las personas con las que te relacionas en asuntos de negocios.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador, que te dice que es tiempo de madurar en lo profesional y buscar tu propio camino al éxito. Eres uno de los signos más fuertes del zodiaco y eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área donde te desarrolles.

Géminis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Loco, que indica reconciliación contigo mismo y con los demás. Es la carta de reinventarse y liberarse de culpas del pasado. Estás en el momento ideal para preparar un gran año, pues tu signo será uno de los favorecidos para triunfar. Procura arreglar todos tus asuntos legales para cerrar el año de la mejor manera.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió la carta As de Bastos, que te recomienda cambiar de actitud hacia tu futuro. Es el momento ideal para crecer profesionalmente y esta carta te confirma que lo lograrás. El próximo 2026 traerá mejores oportunidades laborales y viajes. Enfoca tus pensamientos en el éxito y deja atrás los malos momentos. Será una semana de cierres anuales.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mago, que te indica confiar en tu intuición para tomar decisiones y alcanzar el éxito en todo lo que emprendas. Tu signo es el rey del zodiaco y junto a esta carta formas la mancuerna perfecta para iniciar una etapa de triunfos, cerrando el año con energía positiva.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Ermitaño, que señala que resolverás asuntos legales o de migración a tu favor. Ya casi termina el año y necesitas tener toda tu documentación en orden para cuando la requieras. Será una semana de mucho trabajo extra, así que organiza mejor tu tiempo para cumplir con todo.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió la carta del Mundo, que significa que estás en el momento ideal para cerrar el año con buena actitud, ponerte al corriente en pagos y mejorar tu economía. Esta carta también anuncia días de viajes que te harán bien, así como la oportunidad de convivir con tus seres queridos.

Escorpión

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Torre, que te recuerda que lo más importante es la familia. En esta temporada navideña procura visitarlos y organizar una posada para compartir con ellos. Ya puedes empezar a planear las vacaciones de fin de año. Ten cuidado con chismes y comentarios negativos; evita hablar de los demás.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Fuerza, que junto a tu temporada de cumpleaños te impulsa a tener el triunfo en tus manos. Tu signo vive del reconocimiento y la estabilidad económica, así que pon el 100% en todo lo que hagas. Tendrás fuerza espiritual para lograr tus metas. Organiza una posada navideña y celebra con tus seres queridos; recibirás un regalo inesperado.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Estrella, que indica que atraviesas uno de tus mejores momentos económicos. Aprovecha para ahorrar y construir patrimonio. Esta carta te llena de energía positiva y anuncia que el dinero llegará con fluidez.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta del As de Oros, que señala el inicio de una etapa de riqueza. Aprende a no platicar tus planes, pues tu signo suele atraer envidias. Esta carta anuncia que el dinero llegará sin dificultades. Prepara un plan de trabajo para el 2026.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Diablo, que te invita a alejarte de todo lo negativo y a poner más carácter en tu vida. Aprende a decir que no. Esta carta también es de riqueza y te da oportunidad de un “premio mayor”. Esta semana te tocará organizar la posada del trabajo y comprar regalos del intercambio. Organiza tu tiempo y todo saldrá muy bien.

Con información de Mhoni Vidente

