El pasado 6 de diciembre se registró la explosión de un auto frente a la alcaldía de Coahuayana, Michoacán , y afuera de la base de la Policía Comunitaria local . Como resultado de este siniestro, seis personas fallecieron y algunas más se encuentran heridas. Luego de esto, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada.

En un inicio, la delegación de la FGR indicó en un comunicado oficial que abrió una carpeta de investigación “ en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de terrorismo ", sin embargo, el pasado domingo, la titular de la FGR, Ernestina Godoy , compartió un boletín en el que se declaraba que el organismo iniciaría las investigaciones por el delito de delincuencia organizada.

" En relación con el atentado ocurrido ayer en el Municipio de Coahuayana, Michoacán, la FGR [...] inició una carpeta de investigación por el delito de delincuencia organizada ", se lee en la publicación.

Publicación de la nueva titular de la FGR. X / @ErnestinaGodoy_

Lee también: Peso mexicano cae ante el precio del dólar este 8 de diciembre

Acusan al Cártel Nueva Generación

Tras presentarse el siniestro, autoridades municipales pidieron el apoyo de cuerpos de auxilio y de seguridad estatales y federales para atender la emergencia, ya que el estallido causó daños a un kilómetro a la redonda, dejando afectaciones severas en la comandancia de la Policía Comunitaria, viviendas, establecimientos comerciales y en el Hospital Comunitario, según los primeros reportes.

Elementos de la policía comunitaria aseguraron que este hecho se trató de un atentado planificado y llevado a cabo por integrantes de la célula delictiva del CNG. Aseveraron que busca ingresar y tomar el control de ese municipio.

Al respecto, autoridades no han brindado ninguna aclaración o desmentido estas afirmaciones de los policías comunitarios.

Con información de SUN.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF