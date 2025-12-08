Rosalía en Guadalajara: ¿Cuánto costarán sus boletos para el LUX Tour 2026?

La expectación terminó de estallar en Guadalajara desde que se confirmó que Rosalía regresará a la ciudad como parte de su ambicioso LUX Tour 2026. El 15 de agosto del 2026, la española encenderá la Arena VFG, ese enorme recinto a las afueras de la metrópoli donde la música suele convertirse en acontecimiento más que en espectáculo.

La gira LUX —anunciada oficialmente a inicios de diciembre— se perfila como la más extensa y escenográficamente arriesgada de su trayectoria. Con más de cuarenta fechas entre Europa, Norteamérica y América Latina, la artista plantea un recorrido global que promete un lenguaje visual y sonoro renovado, casi cinematográfico.

Te recomendamos: Paramount busca arrebatarle Warner Bros a Netflix

Para el público tapatío, la visita no es solo una cita más del calendario musical: es la posibilidad de asomarse al nuevo universo creativo de Rosalía. LUX, también nombre de su reciente álbum, marca un giro estético donde el flamenco dialoga con la electrónica, las texturas orquestales y la experimentación vocal; una mezcla que la catalana lleva ahora a un formato de espectáculo total.

Desde el anuncio, la conversación se ha encendido: quién irá, qué tan pronto habrá que asegurar boletos, cómo será la puesta en escena. La venta en México está programada con preventas y general consecutivas, todas a través de la boletera oficial, un ritual ya habitual para los grandes nombres del pop global.

ESPECIAL

¿Cuánto costarán los boletos de Rosalía en Guadalajara?

PIT: $4,451

GP1-4: $3,199

GP5-8: $2,827

General: $2,467

100: $2,083

Plat: $1,711

200: $1,339

300: $967

ESPECIAL

¿Cuándo inicia la venta de boletos?

Ocesa confirmó el calendario y los horarios oficiales para la venta de boletos, los cuales se organizarán en las siguientes fases:

Preventa Beyond: 8 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas

8 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas Preventa Fans: 9 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas

9 de diciembre de 2025, a las 9:00 horas Preventa Priority: 9 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

9 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas Preventa Banamex: 10 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

10 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas Venta General: 11 de diciembre de 2025, a las 11:00 horas

En Guadalajara, la llegada de Rosalía funciona como un pequeño sismo cultural: jóvenes y adultos convergen alrededor de una figura que ha logrado llevar la tradición a terrenos inesperados sin perder filo ni frescura.

Cuando en agosto se apaguen las luces de la Arena VFG y comience a latir la primera base, la ciudad volverá a convertirse en un punto más de ese mapa lumínico que la cantante ha trazado alrededor del mundo.

NA