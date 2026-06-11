La Zona Fan Vibra Jalisco estalla con el triunfo de México ante Sudáfrica

Miles de aficionados se reunieron en la Zona Fan “Vibra Jalisco” instalando en el Auditorio Benito Juárez

para vivir el debut de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo en una tarde en la que el nerviosismo inicial se transformó en abrazos, banderas al aire y un ambiente de celebración tras la victoria de México 2-0 ante Sudáfrica.

Desde horas antes del silbatazo inicial, familias completas, grupos de amigos y aficionados con camisetas verdes comenzaron a llenar el recinto. Algunos pidieron permiso en sus trabajos y otros aprovecharon su día libre para no perderse el partido histórico que abrió la Copa del Mundo. Entre el público también destacó la presencia de un grupo de visitantes de República Checa, quienes recorrieron la zona, convivieron con los asistentes y se tomaron fotografías con los aficionados mexicanos, en una muestra del carácter internacional que tendrá la justa mundialista.

Apenas corría el minuto nueve del encuentro cuando llegó el primer estallido de emoción. Julián Quiñones aprovechó un error defensivo sudafricano y marcó el primer gol del Mundial 2026, desatando una celebración colectiva en la Zona Fan, donde cientos de personas saltaron, se abrazaron y comenzaron a entonar el tradicional “¡México, México!” México terminó imponiéndose 2-0 con otro tanto de Raúl Jiménez, quien amplió la ventaja con un remate de cabeza al minuto 67, para sellar un debut triunfal del Tricolor en casa.

Entre los asistentes estaba Jorge Hernández, un arquitecto de 34 años originario de Zapopan, quien decidió no acudir a su oficina para compartir el momento con sus amigos.

El acceso es gratuito y el espacio abrirá todos los días de las 12:00 a las 22:00 horas. EL INFORMADOR/H. Navarro

“Un Mundial en nuestro país no se vive todos los días. Le avisé a mis compañeros que hoy no iba a trabajar porque este partido era algo histórico. Ver el primer gol aquí, rodeado de tanta gente, fue una emoción impresionante. Cuando cayó el de Quiñones nos abrazamos todos aunque ni siquiera nos conocíamos”, expresó.

Por su parte, Mariana López, una profesora de secundaria de Guadalajara de 29 años, acudió acompañada de su familia y destacó la convivencia que se generó en el lugar.

“Lo más bonito fue ver a niños, jóvenes y adultos disfrutando juntos. Mi papá me contó cómo vivió otros Mundiales y ahora nosotros podemos tener nuestra propia historia. Cuando metió gol Raúl Jiménez la gente se volvió loca, se escucharon porras por todos lados y fue una sensación de orgullo enorme”.

La Zona Fan “Vibra Jalisco” permanecerá instalada del 11 de junio al 19 de julio en el Auditorio Benito Juárez. EL INFORMADOR/H. Navarro

También estuvo presente Carlos Ramírez, un comerciante de Tlaquepaque de 45 años, quien decidió cerrar su negocio por unas horas para seguir el encuentro.

“No podía quedarme viendo el partido por teléfono o escuchándolo en la radio. Quería estar en un lugar donde se sintiera la pasión del fútbol. La organización está muy bien, hay espacio para todos, comida, actividades y se siente como una verdadera fiesta mundialista”.

Durante los 90 minutos, los asistentes siguieron cada jugada con atención. Cada llegada de México provocó expectativa y cada avance sudafricano generó silencio y tensión. El alivio llegó con el segundo gol de Raúl Jiménez, que prácticamente aseguró los primeros tres puntos del conjunto mexicano en el torneo.

La Zona Fan “Vibra Jalisco” permanecerá instalada del 11 de junio al 19 de julio en el Auditorio Benito Juárez, convirtiéndose durante 39 días en uno de los principales puntos de reunión para seguir el Mundial.

El acceso es gratuito y el espacio abrirá todos los días de las 12:00 a las 22:00 horas. Además de la transmisión de los partidos, el público podrá disfrutar de una amplia oferta gastronómica, juegos mecánicos, estacionamiento, una zona techada, activaciones y diversas experiencias para toda la familia.

La programación también contempla presentaciones musicales, espectáculos familiares, funciones infantiles los fines de semana y sesiones permanentes de DJ. En la cartelera se encuentran artistas y agrupaciones como Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga, Sonora Vainilla y Julio Preciado, entre otros invitados.

JM