Zona Fan Vibra Jalisco encenderá el ambiente mundialista con 39 días de actividades gratuitas

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de Futbol ya comenzó en Jalisco y uno de sus principales puntos de encuentro será el Auditorio Benito Juárez. A partir del 11 de junio, el recinto abrirá sus puertas para albergar Vibra Jalisco Zona Fan, un espacio gratuito donde se transmitirán los partidos del torneo y se desarrollará una amplia agenda de actividades culturales, recreativas y musicales durante 39 días.

El proyecto fue presentado este lunes por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, en conjunto con autoridades estatales, municipales y representantes de la iniciativa privada. La sede formará parte de los tres espacios de Public Viewing que se instalarán en el Área Metropolitana de Guadalajara con el objetivo de acercar la experiencia mundialista a la población.

La directora general de la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, Lorena Martínez Ramírez, destacó que la intención es ofrecer una experiencia integral para los asistentes.

“A partir del 11 de junio vamos a tener entretenimiento, gastronomía. Tenemos todo lo mejor de Jalisco, también una muestra artesanal y también de emprendedores de Zapopan y de Guadalajara”, explicó.

La zona permanecerá abierta diariamente de las 12:00 a las 22:00 horas y combinará la transmisión de encuentros deportivos con espectáculos para públicos de todas las edades. Entre las actividades anunciadas se encuentran presentaciones musicales, espectáculos familiares, funciones infantiles durante los fines de semana y sesiones permanentes de DJ.

Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco y Aterciopelados formarán parte de la cartelera musical. EL INFORMADOR/J. Acosta





La cartelera artística contempla la participación de agrupaciones y solistas como Mi Banda El Mexicano, Agua de la Llave, Sonora Kaliente, Pepe Franco, Aterciopelados, Piso 21, Los Fumancheros, Rostros Ocultos, El Yaki, Golden Ganga, Sonora Vainilla y Julio Preciado , entre otros invitados.

Juan Tavares, director de Máxima FM, aseguró que el espacio buscará convertirse en una verdadera celebración para los aficionados al futbol.

“Será una fiesta increíble con bandas icónicas, artistas tapatíos, agrupaciones internacionales y artistas sorpresa. Una de ellas la revelamos en este momento: Julio Preciado. Vengan y disfruten de esta atmósfera futbolera en la sede más mexicana que es Jalisco”, señaló.

Autoridades reiteraron que todas las actividades serán gratuitas. EL INFORMADOR/J. Acosta





Además de los conciertos, la programación incluirá espectáculos como Guerreras K-Pop y Mario Galaxy Dance Party, así como diversas dinámicas recreativas y deportivas dirigidas a las familias.

La entrada será completamente gratuita y el acceso se realizará conforme lleguen los asistentes al recinto. Martínez Ramírez explicó que se habilitarán distintas áreas para que los visitantes puedan permanecer cómodamente durante las jornadas deportivas.

“La gente podrá ingresar a todas las zonas de manera gratuita. Tenemos espacios para comer, para beber y toda el área estará lista para que puedan ver y disfrutar lo que tengamos en el escenario”, comentó.

Respecto a la capacidad del recinto, la funcionaria señaló que el Auditorio Benito Juárez podrá recibir entre 20 mil y 22 mil personas de manera simultáne a, aunque el flujo constante de visitantes permitirá alcanzar cifras mucho mayores durante algunas jornadas.

Como parte de la estrategia para extender el ambiente mundialista más allá de Guadalajara, el Gobierno de Jalisco también llevará actividades a diversos destinos turísticos del estado. Aunque en algunos casos no será posible instalar pantallas gigantes, sí habrá programación artística y de entretenimiento.

“Vamos a tener un escenario también en Chapala. Vamos a tener actividades en seis de los principales pueblos turísticos del estado. Entre ellos estarán Puerto Vallarta, Tequila, Chapala, Jocotepec, Mazamitla y Tapalpa”, explicó Martínez.

La funcionaria también adelantó que se pondrá en marcha una aplicación móvil denominada Jalisco Work Connect , la cual concentrará la agenda de actividades relacionadas con el entretenimiento durante el Mundial.

Además de Guadalajara, habrá actividades por el Mundial 2026 en Puerto Vallarta, Tequila, Chapala, Jocotepec, Mazamitla y Tapalpa. EL INFORMADOR/J. Acosta





“Es una aplicación que va a concentrar toda la agenda del entretenimiento en Jalisco. Vamos a poner códigos QR para que la gente pueda descargarla. También habrá herramientas de información turística en inglés y español para orientar a los visitantes”, señaló.

En materia de movilidad, las autoridades confirmaron que durante los días de partido se ampliarán los horarios del transporte público para facilitar los traslados de los asistentes.

Por su parte, Sofía Navarro, encargada del despacho de la Jefatura de Gabinete de Zapopan, destacó que estos espacios buscan fomentar la convivencia ciudadana mediante actividades gratuitas en espacios públicos.



En la presentación también estuvieron presentes Enrique Pereda Gómez, Director General de Radiorama de Occidente y Mauro Garza Marín, Coordinador de Desarrollo Económico de Jalisco.

JM