Horas después de participar en la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México ante millones de espectadores alrededor del mundo, Maná sorprendió a sus seguidores con otro anuncio histórico: su regreso a los escenarios mexicanos con un concierto único en el país durante este año.

La agrupación originaria de Guadalajara confirmó que se presentará el próximo 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira “Vivir Sin Aire Tour”, una serie de espectáculos con los que celebrará cuatro décadas de carrera y que recorrerá algunos de los escenarios más emblemáticos de América Latina.

La fecha en la capital mexicana tendrá un significado especial. No sólo marcará el cierre de la gira continental, sino que será una oportunidad para que el público mexicano vea a la banda en vivo durante 2026, en un espectáculo concebido como una celebración de su legado musical.

La noticia llega en uno de los momentos más relevantes para el grupo encabezado por Fher Olvera. Horas antes del anuncio, Maná se encontraba en el centro de la conversación internacional por su participación como acto principal de la ceremonia de apertura del Mundial, un escaparate global que vuelve a colocar a la banda frente a millones de espectadores y confirma su permanencia como una de las agrupaciones más influyentes de la música latina.

Una gira para celebrar 40 años

El “Vivir Sin Aire Tour” recorrerá cinco grandes ciudades latinoamericanas antes de aterrizar en México.

La ruta comenzará el 28 de noviembre en Bogotá, Colombia; continuará el 2 de diciembre en Lima, Perú; seguirá el 5 de diciembre en Santiago de Chile; llegará el 10 de diciembre a Buenos Aires, Argentina, y concluirá el 17 de diciembre en la Ciudad de México.

Más que una gira convencional, el recorrido busca convertirse en un homenaje a una trayectoria que ha acompañado a varias generaciones de seguidores en todo el continente.

El repertorio incluirá algunos de los himnos que definieron la historia del rock en español, canciones que han trascendido épocas y continúan ocupando un lugar privilegiado en la memoria colectiva de millones de personas. Temas como “Rayando el Sol”, “Oye Mi Amor”, “Labios Compartidos”, “Mariposa Traicionera” y “Vivir Sin Aire” forman parte de un catálogo que ha logrado mantenerse vigente durante cuatro décadas.

De Guadalajara para el mundo

La historia de Maná comenzó en 1986 en Guadalajara, cuando un grupo de jóvenes músicos apostó por una propuesta que mezclaba rock, pop, reggae y ritmos latinos en una época en la que el rock en español apenas comenzaba a consolidarse como fenómeno masivo.

Lo que inició como una apuesta local terminó convirtiéndose en uno de los proyectos musicales más exitosos de habla hispana.

Con más de 50 millones de discos vendidos y 11 álbumes de estudio, la banda ha construido un legado que trasciende fronteras. Su disco Dónde Jugarán los Niños es considerado el álbum de rock latino más vendido de la historia, mientras que sus canciones continúan acumulando cifras impresionantes en las plataformas digitales.

Actualmente, Maná registra más de 1.3 mil millones de reproducciones anuales en Spotify y supera las 12 mil millones de visualizaciones acumuladas en YouTube, demostrando que su impacto sigue creciendo incluso entre nuevas generaciones de oyentes.

Una banda de récords

A lo largo de 40 años, la agrupación ha sumado hitos difíciles de igualar dentro de la industria musical latina.

En 2025 se convirtió en la primera banda latina nominada al Salón de la Fama del Rock & Roll, un reconocimiento que reflejó su influencia dentro de la historia global del género.

También posee el récord de más conciertos realizados por una banda en arenas de Los Ángeles y encabeza varias marcas dentro de las listas de Billboard, incluyendo el mayor número de canciones de un grupo de rock latino en los rankings Hot Latin Songs y Latin Airplay.

Su trayectoria ha sido reconocida con cuatro premios Grammy, nueve Latin Grammy, el Premio Billboard a la Trayectoria Artística y el nombramiento como Persona del Año de la Academia Latina de la Grabación. Además, cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Mucho más que música

La influencia de Maná no se limita a los escenarios.

Desde hace tres décadas, la agrupación impulsa la Fundación Ecológica Selva Negra, una iniciativa enfocada en proyectos de conservación ambiental, educación y desarrollo social que se ha convertido en una de las plataformas filantrópicas más importantes creadas por artistas latinoamericanos.

Esa combinación entre éxito comercial, impacto cultural y compromiso social ha contribuido a que la banda mantenga una conexión única con su audiencia.

Ahora, en el marco de su 40 aniversario y después de aparecer ante una audiencia global durante la inauguración del Mundial 2026, Maná se prepara para volver a cantar en casa.

La preventa Banamex para el concierto iniciará el 17 de junio, mientras que la venta general arrancará el 18 de junio.

Para miles de seguidores mexicanos, la cuenta regresiva ya comenzó.

Concierto en La Minerva

La banda Maná se presentará en la Glorieta de La Minerva el miércoles 17 de junio de 2026. El concierto es totalmente gratuito y forma parte de las celebraciones culturales y de bienvenida de la Copa Mundial de la FIFA.

CT