La Oficina: los personajes y su contraparte en la versión estadounidense

La plataforma Prime Video incorporó a su catálogo La Oficina, una producción que retoma el concepto de una de las comedias más reconocidas del formato “mockumentary”. La historia se sitúa en Aguascalientes, dentro de la empresa de jabones Olimpo, negocio perteneciente a la familia Ponce. Al frente se encuentra Jerónimo, un jefe con poca experiencia que constantemente busca la aprobación de su equipo, integrado por personajes marcados por actitudes irreverentes y poco formales.

La serie ha sido bien recibida por el público y se ha colocado entre los estrenos más esperados de 2026, en gran parte por su capacidad para reinterpretar la esencia de The Office (creada por Ricky Gervais en 2001) y adaptarla al contexto laboral mexicano. Aunque introduce cambios propios para conectar con la audiencia latinoamericana, mantiene el estilo de humor característico de la versión original.

EFE/ARCHIVO

Reparto y personajes principales

Fernando Bonilla como Jerónimo Ponce III

Interpreta al director de la sucursal en Aguascalientes; su personalidad inmadura y su necesidad constante de validación lo acercan a figuras como Michael Scott (interpretado por Steve Carell) y David Brent.

Fabrizio Santini como Memo Guerrero

Da vida al mejor amigo de Sofi y posible interés amoroso. Su relación con ella lo hace comparable a Jim Halpert (John Krasinski).

Elena del Río como Sofi Campos

Encabeza el área de atención a clientes. Su carácter sensible y empático recuerda a Pam Beesley (Jenna Fischer).

Edgar Villa como Aniv Rubio

Interpreta a un empleado con comportamiento peculiar que guarda similitudes con Dwight Schrute (Rainn Wilson). Aunque su puesto es de ventas, se dedica a apoyar a Jerónimo en todo momento.

Otros personajes del entorno laboral

Alejandra Ley como Abi Delgado

Trabajadora de recursos humanos, extrovertida y con iniciativas para generar ingresos adicionales. Su papel refleja dinámicas propias del entorno laboral mexicano.

Erika de la Rosa como Juana Alpízar

Encargado de recursos humanos, constantemente vigilando las decisiones de Jerónimo. Su rol guarda similitudes con Toby en la versión estadounidense.

Alexa Zuart como Mine Romero

Forma parte del área de marketing. Su personalidad y uso constante de redes sociales la acercan a Kelly Kapoor, personaje de Mindy Kaling.

Armando Espitia como Qwerty

Encargado del área tecnológica de la empresa, prefiere mantenerse en segundo plano mientras se enfoca en sus intereses personales. Su perfil recuerda a personajes secundarios como Nick.

Paola Flores como Betty Benítez

Secretaria con mayor antigüedad en la empresa, conocedora de los secretos familiares. Su carácter tranquilo ha sido comparado con figuras como Phyllis Vance.

Guillermo Quintana como Don Abel

Contador de la compañía, con una fuerte identidad regional. Su personalidad evoca a personajes veteranos como Stanley y Creed. Uno de los personajes más misteriosos, integrado en la dinámica del grupo con un humor peculiar.

Con un elenco amplio y personajes definidos, la serie se posiciona como una de las apuestas destacadas dentro del catálogo de Prime Video para este año.

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