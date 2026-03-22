Nancy está muerta y sus dos amigas más cercanas intentan reconstruir lo que ocurrió. Este es el inicio de la serie "Mujeres imperfectas", pero no convierte ese crimen en un simple misterio a resolver desde afuera; narra todo lo que estas tres mujeres fueron entre sí y todo lo que eligieron no decirse.

¿De qué trata la serie de “Mujeres imperfectas”?

La serie, protagonizada por Kerry Washington, Elisabeth Moss y Kate Mara, arranca con la muerte de Nancy y, desde ese punto, desarma la historia a través de Eleanor y Mary, dos amigas que no solo enfrentan el duelo, sino también todo lo que nunca se dijeron.

Mujeres marcadas por la amistad, la culpa, la ambición

Basada en la novela de Araminta Hall, toma ese crimen como punto de partida para construir algo más amplio que un misterio, un retrato de tres mujeres marcadas por la amistad, la culpa, la ambición y todo aquello que fueron incapaces de decirse a tiempo.

La historia arranca con Eleanor bajo interrogatorio policial, después de la muerte de Nancy, y desde ahí la serie retrocede para mostrar qué ocurrió entre ellas en los días previos.

Lo que parecía una amistad sólida empieza a revelar fisuras, relaciones mal resueltas, silencios prolongados, resentimientos acumulados y una intimidad que quizá nunca fue tan transparente como parecía.

Un thriller contemporáneo

En ese sentido, "Mujeres imperfectas" toma varios elementos reconocibles del thriller contemporáneo, un asesinato, secretos, sospechosos y versiones opuestas de los hechos, pero los usa para hablar de algo más íntimo: la dificultad de sostener relaciones verdaderas cuando cada persona protege una versión distinta de sí misma.

Conforme la historia cambia de perspectiva entre Eleanor, Nancy y Mary, también cambia la lectura del espectador sobre quién dice la verdad, quién manipula y quién ha cargado durante años con una herida.

La serie se encuentra disponible en Apple TV; saldrá un capítulo nuevo cada miércoles hasta el final de temporada, hasta el 29 de abril.

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AS