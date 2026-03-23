Lunes, 23 de Marzo 2026

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Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte en el dinero esta semana del 23 al 27 de marzo

Esta semana, del 23 al 27 de marzo, el universo le trae sorpresas a algunos signos, ya que, de acuerdo a Mizada Mohamed, tendrán suerte en el dinero 

Por: El Informador

Mizada Mohamed apuesta por la buena fortuna que le espera a estos signos esta semana del 23 al 27 de marzo. ESPECIAL / MIZADA MOHAMED / ESPECIAL / UNSPLASH

Mizada Mohamed apuesta por la buena fortuna que le espera a estos signos esta semana del 23 al 27 de marzo. ESPECIAL / MIZADA MOHAMED / ESPECIAL / UNSPLASH

La reconocida astróloga Mizada Mohamed guía los pasos de muchas personas a través de sus predicciones, que invitan a los signos a trazar su camino para alcanzar oportunidades, especialmente en el ámbito del dinero. A continuación te decimos cuáles son los signos que tendrán suerte en el dinero esta semana del 23 al 27 de marzo, según Mizada.

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¿Qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana?

Tauro

Esta semana es clave para resolver temas financieros, laborales y legales. Asimismo, se presentarán reencuentros importantes que invitan a soltar resentimientos y sanar relaciones. 

Géminis

Esta semana se te abrirán las puertas en el ámbito profesional y económico. Toma en cuenta que los viajes, contactos con personas de otras ciudades o países y la facilidad para relacionarse serán claves para generar mayores ingresos. 

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Cáncer

Tu naturaleza solidaria comenzará a rendir frutos; todo lo que has hecho por los demás se regresará multiplicado, abriendo caminos de abundancia en lo profesional y económico. 

Leo

Tu iniciativa te podrá llevar a tener nuevas oportunidades en un entorno profesional, lo que impulsará tu crecimiento. Asimismo, se abren oportunidades para generar ingresos desde casa o mediante nuevas oportunidades laborales. 

Libra

Libra, te encuentras en un periodo que no debes desaprovechar, ya que la abundancia y prosperidad llegarán a tu camino cuando menos lo esperes en esta semana. Estos días serán ideales para negociaciones, compras o incluso solicitar créditos. 

Mizada Mohamed apuesta por la buena fortuna que le espera a estos signos, no nada más en el ámbito económico, sino en el personal y otros aspectos de su vida. 

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