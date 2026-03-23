Lupita Villalobos: ¿recibirá multa de Supernova por aparecer en Ring Royale?

El ambiente dentro del boxeo de creadores de contenido atraviesa un momento tenso, no solo por lo que ocurre sobre el ring, sino por situaciones fuera de él. La influencer Lupita Villalobos se encuentra en el centro de la controversia tras involucrarse en un conflicto que podría traerle consecuencias legales y económicas.

Aparición en evento rival genera conflicto

El episodio tuvo lugar durante el pesaje del evento Ring Royale 2026, celebrado el fin de semana pasado. Villalobos acudió con la intención de respaldar a su amigo Ronny; sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. El conductor Poncho de Nigris la invitó a subir al escenario frente a las cámaras, lo que incrementó la visibilidad del momento.

La situación generó incomodidad debido a que la influencer forma parte del cartel del evento rival, Supernova Génesis 2026. Para los organizadores, la participación de una de sus figuras principales en una competencia directa fue vista como un acto que podría contravenir acuerdos previos.

Durante una conferencia de prensa realizada el martes 17 de marzo de 2026, en la que coincidió con su oponente Kim Shantal, Villalobos abordó el tema sin evadir cuestionamientos. Reconoció que era consciente del riesgo que implicaba su decisión.

"Fui a apoyar a un amigo... muchas veces la lealtad que tengo con mis amigos sobrepasa cualquier cosa. Sé que arriesgaba mi trabajo, pero primero va mi lealtad. Me arriesgué y tengo que pagar las consecuencias", declaró.

Además, concluyó con una frase que rápidamente se viralizó: "Tengo que pagar lo que tenga que pagar... perdón, pero así soy yo, loco".

Combate sigue en pie pese a controversia

A pesar de la polémica y de una posible sanción económica que aún no ha sido confirmada, la pelea entre Lupita Villalobos y Kim Shantal continúa programada como uno de los principales atractivos del evento.

El enfrentamiento se llevará a cabo el 26 de abril de 2026 en la Arena Ciudad de México, con transmisión global a través de Netflix a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

El contexto ha elevado la tensión alrededor del combate, tanto por la rivalidad deportiva como por la controversia reciente. La atención se centra en cómo Villalobos afrontará la presión generada por el conflicto con la organización, mientras el evento se mantiene como uno de los más esperados dentro del boxeo de influencers.

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