Mhoni Vidente: Cartas mágicas del tarot para cadas signo del 24 al 29 de marzo

La última semana de marzo llega con una fuerte carga energética que marca cierres, decisiones importantes y oportunidades inesperadas.

A través de sus cartas del tarot, Mhoni Vidente revela qué energía dominará a cada signo del zodiaco, ofreciendo una guía clave para actuar en temas de amor, dinero y crecimiento personal.

Este periodo no solo invita a avanzar, sino también a soltar lo que ya no suma, en un momento ideal para reorganizar metas antes de iniciar un nuevo ciclo.

Aries

Para Aries, la carta del Diablo advierte sobre tentaciones, engaños o situaciones que podrían salirse de control si no se actúa con cautela. Es una semana poderosa, pero exige estar alerta ante fraudes o malas decisiones. Aun así, el dinero inesperado puede llegar como impulso económico importante.

Tauro

Tauro atraviesa una etapa de transformación profunda. La Torre anuncia cambios bruscos que, aunque incómodos, serán necesarios para reconstruir desde bases más sólidas. Es momento de dejar atrás relaciones y entornos tóxicos.

Géminis

Géminis recibe una de las mejores cartas del tarot. El Sol trae éxito, claridad y crecimiento personal. Es una semana ideal para destacar, avanzar en proyectos y atraer abundancia, aunque deberá cuidar su mente de la ansiedad.

Cáncer

La suerte gira a favor de Cáncer. Esta carta indica cambios positivos, nuevas oportunidades y giros inesperados que pueden mejorar su situación emocional y económica.

Leo

Leo entra en una etapa de realización. El Mundo simboliza logros, expansión y reconocimiento. Es momento de cerrar ciclos con éxito y abrirse a nuevas metas más ambiciosas.

Virgo

Virgo se posiciona con fuerza y liderazgo. El Emperador marca estabilidad, control y toma de decisiones firmes, especialmente en lo laboral y económico.

Libra

Libra recibe una carta de avance total. El Carro indica movimiento, éxito y determinación. Es momento de dejar dudas atrás y tomar el control del rumbo personal.

Escorpión

Para Escorpio, El Loco representa nuevos comienzos. Es una semana para arriesgarse, salir de la rutina y apostar por cambios que pueden traer crecimiento, aunque implican incertidumbre.

Sagitario

Sagitario deberá encontrar equilibrio. La Templanza invita a la paciencia, la moderación y la armonía, evitando decisiones impulsivas.

Capricornio

Capricornio recibe una señal clara de prosperidad. El As de Oros anuncia oportunidades económicas, estabilidad financiera y nuevos comienzos en lo material.

Acuario

Acuario está en su mejor momento para manifestar. El Mago representa poder personal, creatividad y la capacidad de convertir ideas en realidad.

Piscis

Piscis vive una etapa de renovación. El Juicio habla de decisiones importantes, cierre de ciclos y oportunidades para renacer con mayor claridad.

MF