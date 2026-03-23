Disney estrena el tráiler oficial de Moana en live-action

Disney Company compartió en redes sociales el primer tráiler oficial de la próxima adaptación live-action de la exitosa cinta animada "Moana: Un mar de aventuras", estrenada en 2016 y que conquistó a miles de espectadores.

La película será protagonizada por la actriz samoana-australiana Catherine Laga'aia de 18 años, como la navegante aventurera Moana, y el actor estadounidense de 53 años Dwayne Johnson, como el carismático y presuntuoso semidiós Maui.

Dirigida por Thomas Kail, la película apuesta por ofrecer a los espectadores una versión renovada y fresca de los clásicos animados de la marca, reavivando la nostalgia del público más antiguo y llamando la atención de las nuevas generaciones.

¿Qué se verá en la adaptación?

La adaptación se dio a conocer oficialmente el 3 de abril de 2023 por el actor apodado como "La Roca", quien también funge como uno de los productores del filme, mostrando su compromiso con el personaje y su iniciativa por honrar la cultura polinesia.

El guion estará a cargo de Jared Bush y Dana Ledoux Miller, mientras que Mark Mancina, conocido por Tarzán y Tierra de Osos, supervisará la música. Los actores John Tui, Franki Adams y Rena Owen también forman parte del elenco, como la familia de Moana.

Uno de los aspectos que ha hecho más ilusión en los espectadores es la participación de Thomas Kail en la dirección del proyecto, pues ha dirigido exitosos musicales de Broadway como "In the Heights" y "Hamilton", ambos de Lin-Manuel Miranda.

El rodaje del filme se realizó mayormente en Hawái, utilizando paisajes naturales que dieran autenticidad al espacio narrativo de la historia. Asimismo, algunas escenas marítimas se grabaron en estudios de Atlanta, con enormes sets con tanques de agua.

MF