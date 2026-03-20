HBO Max se prepara para terminar marzo con lo mejor del entretenimiento, pues del 23 al 29 de este mes, llegan pocos estrenos a la plataforma, pero con contenidos de primera que no te puedes perder.

Toma tus palomitas, acomódate para una noche de películas o series y acompañamos a descubrir lo mejor de HBO Max esta semana.

Estrenos de la semana en HBO Max

27 de marzo- Anaconda

Esta semana solo se estrena un contenido, completamente directo de la pantalla grande, se trata de “Anaconda” dirigido por Tom Gormican, esta propuesta rinde homenaje al clásico de 1997 —protagonizado por Jennifer Lopez, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz y Owen Wilson— que con el tiempo se consolidó como una película de culto.

La película que se estrenó en cines en 2025, narra la historia de dos amigos atrapados en plena crisis de la mediana edad, interpretados por Jack Black y Paul Rudd, deciden revivir la emoción de su juventud embarcándose en una misión poco común: recrear su película favorita, “Anaconda".

Lo que comienza como un proyecto nostálgico pronto se convierte en una aventura impredecible, cuando se adentran en la selva sin dimensionar los riesgos que les esperan.

La historia combina acción y comedia mientras su improvisado “set de filmación” se transforma en un escenario lleno de peligros reales, con el sello humorístico que caracteriza a ambos protagonistas, la cinta ofrece momentos divertidos y tensos a partes iguales.

Nuevos episodios de la semana en HBO Max

Por otro lado, los nuevos episodios de las siguientes series de HBO Max, también llegan esta semana del 23 al 29 de marzo de este 2026, para que puedas continuar viendo cómo avanzan tus series favoritas.

El beso de la sirena

Industry (temporada 4).

Doña Beja.

La promesa.

El chico de oro.

Mentes Extraordinarias .

The Pitt.

Georgie y Mandy: Su primer matrimonio.

Primal (temporada 3).

Aurgi: Secretos de familia.

Cállate y mira esto.

El maravillosamente extraño mundo de Gumball.

CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

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