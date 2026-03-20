Chuck Norris y su legendaria relación con los memes

El día de hoy, el mundo del entretenimiento lamentó la muerte de Chuck Norris, actor estadounidense conocido por sus roles en películas de acción. De acuerdo con información compartida por su familia, Carlos Ray Norris perdió la vida el pasado jueves 19 de marzo por condiciones no reveladas, luego de haber sido hospitalizado tras presentarse una situación de emergencia en Hawái, donde se encontraba el artista según TMZ.

La fortaleza y la aparente imbatibilidad de los personajes representados por Norris le hicieron una fama que trascendió los límites creativos del Internet que incluso, en algún momento, celebró semanalmente al actor con los famosos "Chuck Norris Facts"; frases satíricas con construcciones hiperbólicas del tipo "Chuck Norris no murió; Dios necesitaba un maestro de artes marciales".

La broma popular tenía una sólida base en la realidad. Norris fue campeón mundial de karate en varias ocasiones, obtuvo cinturones negros en disciplinas como Tang Soo Do, Taekwondo, Jiu-jitsu brasileño y hasta creó un sistema marcial personal llamado Chun Kuk Do. El actor comenzó su carrera alejado de las cámaras y prestando sus servicios en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y se especializó en distintas artes marciales.

Pero la oportunidad en la pantalla grande llegó. Chuck Norris se enfrentó a Bruce Lee en la batalla final de El Furor del Dragón (1972). Pese a la derrota, este papel captó gran atención de la industria y Norris culminó con una carrera triunfal en cine con papeles que acrecentaron su leyenda.

El repetitivo meme que hizo legendario a Chuck Norris

En redes sociales, Chuck Norris tomó un segundo aire de fama en la primera década de los 2000. En X, entonces Twitter, proliferaron tuits del tipo "Chuck Norris no hace flexiones, empuja la Tierra hacia abajo", "Chuck Norris contó hasta el infinito dos veces" , "Chuck Norris no lee libros: los mira fijamente hasta que le explican todo", "No hay teoría de la evolución; solo una lista de criaturas que Chuck Norris permite vivir" o "Los dinosaurios dieron una mala mirada a Chuck Norris. Tú sabes lo que les pasó a ellos"; mismos que se repitieron en imágenes, se convirtieron en memes e incluso proliferaron tras sus recientes problemas de salud.

Una vez se reveló la hospitalización del actor, en redes sociales se podía leer: "Un hospital fue internado después de encontrarse con Chuck Norris" o ahora que se confirmó su fallecimiento en redes existe: "Me acaban de presentar a Chuck Norris. Le he dicho: 'Hola, soy Dios'. Y me ha contestado: 'Eras'".

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Estos son algunos de los memes que se han publicado hoy en redes tras la muerte de Chuck Norris

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